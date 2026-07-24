Las 10 ciudades de España donde más durará el eclipse total de Sol del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto de 2026 España vivirá un acontecimiento astronómico histórico ya que tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo.

La franja de totalidad atravesará el país de oeste a este, dejando más de un minuto y medio de oscuridad en algunas de las ciudades más importantes del norte y este peninsular.

Mapa del eclipse total de Sol del 12 de agosto en España | Observatorio Astronómico Nacional - IGN

Aunque el eclipse será visible de forma parcial en prácticamente toda España, como el caso de Madrid, solo las localidades situadas dentro de la franja de totalidad podrán contemplar el fenómeno completo: la corona solar, el descenso repentino de la luz y la noche en pleno día.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la duración máxima de la totalidad sobre la Tierra alcanzará 2 minutos y 18 segundos, aunque en España las mejores ciudades se quedarán ligeramente por debajo de esa cifra. A continuación te mostramos el ranking de las capitales de provincia donde más durará el eclipse.

Eclipse total de sol | Pixabay

Oviedo encabeza la lista con 1 minuto y 48 segundos de visibilidad total, seguida de León y Burgos con 1 minuto y 45 segundos y 1 minutos y 44 segundos, respectivamente.

Palencia y Soria cierran el top 5 con 1 minuto y 42 segundos de visibilidad del fenómeno, mientras que en Palma durará 1 minuto y 36 segundos. Tanto en Teruel como en Castellón de la Plana será de 1 minuto y 34 segundos. En Valladolid se extenderá 1 minuto y 28 segundos y en Lugo, 1 minuto y 24 segundos.

Fuera del top 10, pero dentro de la visibilidad total del eclipse encontramos ciudades como Zaragoza (1 minuto y 23 segundos), Logroño (1 minuto y 21 segundos), A Coruña (1 minuto y 16 segundos), Guadalajara (1 minuto y 8 segundos) o Santander (1 minuto y 3 segundos).

Del mismo modo, otras capitales de provincia donde se podrá observar de forma plena el fenómeno son Cuenca, Segovia, Tarragona, Valencia o Vitoria.