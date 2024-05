Chicago, la ciudad a la que debemos la celebración del Día de los Trabajadores

El Primero de Mayo es el Día Internacional de los Trabajadores y festivo en casi el mundo entero ¿por qué ese día y no otro? Se eligió ese día en recuerdo de los conocidos como Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas ejecutados en Estados Unidos por participar en una serie de protestas derivadas de una huelga que comenzó el 1 de mayo de 1886. Lo curioso del asunto es que Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que no celebra el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo sino el primer lunes de septiembre.

Ahora bien, festivo o no, es hacia Chicago hacia donde miramos cuando recordamos que fue debido a lo que allí ocurrió hace tanto tiempo que celebramos el 1 de mayo el Día de Internacional de los Trabajadores ¿qué es lo que no te puedes perder de esta icónica ciudad americana?

Haymarket Memorial. Chicago | Imagen de ZoI87 en Wikipedia, licencia CC BY-SA 3.0

Empezamos por uno de los lugares más íntimamente ligados al 1 de mayo: el Haymarket Memorial levantado en recuerdo de los Mártires de Chicago; de ahí nos vamos al lugar, probablemente, más curioso de la ciudad ¿sabías que es precisamente en Chicago donde empieza la famosa Ruta 66? Pues así es, además hay un cartel que así lo indica y junto al que podrás fotografiarte tanto si tienes intención de gozar de un roadtrip por esa famosa ruta por carretera como si no es así.

Claro que entre el motivo que nos lleva hoy a Chicago y salir de la ciudad por la Ruta 66 hay muchas otras opciones ¿cuáles son los lugares imperdibles de Chicago? Empezamos por el Lago Michigan porque en Chicago podrás disfrutar de más de 20 playas en este inmenso lago de agua dulce; también junto al lago Michigan descubrirás otros lugares imperdibles de Chicago como el barrio de Lincoln Park, North Avenue Beach y Millennium Park, un soberbio parque a orillas del lago.

Museo de Ciencias e Industria. Chicago | Pixabay

¿Más lugares imperdibles?

Los hay: la Torre Willis, que fue durante décadas el rascacielos más alto del mundo; el Museum of Science and Industry, en Jackson Park y junto a la Universidad; el Adler Planetarium, un espectacular museo dedicado a la astronomía y la astrofísica y que fue, además, el primer planetario de todo Estados Unidos; otro museo imperdible es el Art Institute of Chicago porque muestra obras de gentes tan notables como Picasso o Edward Hopper, también el Field Museum of Natural History porque allí descubrirás una veintena de momias egipcias y un gran fósil de Tyranosaurus Rex.

Cerramos nuestra lista con el Chicago más peliculero e histórico, el de la mafia, Al Capone y los tiempos de la Ley Seca ¿de qué lugar de Chicago hablamos? De The Green Mill, un bar muy popular hoy por sus conciertos de jazz pero que en los felices años veinte (la década de los años 20 del siglo pasado) era un tanto más sórdido y secreto y tenía en Al Capone a uno de sus clientes habituales.