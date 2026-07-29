Estas son algunas de las calles más fotografiadas de Europa

Si eres un turista urbano seguro que ya sabes que hay calles que tienen algo de atracción turísticas y no nos referimos solo a las calles de tiendas más emblemáticas sino a calles que se han convertido en la imagen, o al menos en una de las imágenes, más representativas de las ciudades en las que están ubicadas; son diferentes las razones que convierten a una calle en imagen de una ciudad y visita obligada en ella pero hay algo que todas ellas tienen en común y es que su imagen es tan reconocible como inconfundible:

Avenida de los Campos Elíseos en París

Avenida de los Campos Elíseos en París | Pixabay

Es la avenida del final del Tour de Francia, la de las celebraciones nacionales y hasta la de los desfiles militares lo que convierte su imagen en una fácilmente reconocible porque además, con sus 2 kilómetros de longitud, esta avenida une dos lugares emblemáticos de París: la plaza de la Concordia y el Arco del Triunfo. Además esta avenida es una de las calles de tiendas más famosas del mundo… (y más caras).

Nyhavn, en Copenhague

Nyhavn, en Copenhague | Pixabay

La imagen de Nyhavn es hoy una de las más famosa de Copenhague y eso a pesar de que no nació más que como un pequeño puerto comercial allá dio cel S.XVII; fueron sus casas de colores y los veleros atracados junto a ellas, además de las terrazas junto al agua, lo que hizo de esta imagen una que pide fotografía a gritos… Una curiosidad: ¿sabías que Hans Christian Andersen vivió en este barrio de la capital danesa?

Royal Mile en Edimburgo

Royal Mile en Edimburgo | Pixabay

Esta calle une el castillo de Edimburgo con el Palacio de Holyroodhouse y en la que abundan los edificios históricos, callejones y plazas, además la calle conserva en gran medida su trazado original (que es de origen medieval); esta calle es terriblemente atractiva de principio a fin y resulta difícil hacer solo una foto o dos si te animas a recorrerla, de ahí que sea una de las más fotografiadas del mundo.

Vía della Conciliazione en Roma

Vía della Conciliazione en Roma | Imagen de Jorge Franganillo, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Esta calle fue creada para ser fotogénica y es que se diseñó entre los años 30 y 50 del año pasado para dar a la Plaza De San Pedro del Vaticano una auténtica entrada monumental ¡y vaya si se consiguió! La imagen tomada desde esta calle, con la cúpula de la Basílica De San Pedro al fondo, es una de las imágenes urbanas más famosas no solo de Europa sino del mundo.

Rua Augusta en Lisboa

Rua Augusta en Lisboa | Pixabay

Esta calle une la famosa Plaza del Comercio con la del Rossio y es una preciosa calle peatonal llena de cafés, edificios neoclásicos reconstruidos tras el devastador terremoto de 1755 que casi destruye la ciudad y un ambiente muy particular gracias a los artistas callejeros; aunque lo que la hace inconfundible es, como sucede con tantos lugares lisboetas, es su suelo, el clásico pavimento de mosaico portugués.

Carnaby Street en Londres

Carnaby Street en Londres | Pixabay

No son pocas las calles famosas de Londres ni las imágenes emblemáticas de la ciudad pero si nos ceñimos a calles fotogénicas o de las más fotografiadas (no es lo mismo pero lo uno lleva a lo otro…), no podemos olvidar Carnaby Street, una calle tomada por diseñadores, músicos y artistas que la convierten en símbolo de moda y cultura pop; es famosa todavía hoy por sus llamativas decoraciones que cambian varias veces al año y hacen que las fotografías de Carnaby Street siendo siempre de la misma calle sean siempre diferentes.

Gran Vía en Madrid

Gran Via, en Madrid | Pixabay

Si hay una calle ante cuya imagen uno diga sin pensar ‘Madrid’, esa es sin duda la Gran Vía, una calle que nació como uno de los grandes proyectos urbanísticos de Europa en el S.XX y que se fue inaugurando por tramos entre 1910 y 1929; transformó la ciudad por completo, se convirtió en calle de hoteles, cines, teatros, grandes edificios… y hoy en día, peatonalizada parcialmente, sigue siendo lo que fue y más, es imagen de Madrid, es Madrid.