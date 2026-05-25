Descubre la Torre Coit de San Francisco: por qué recibe ese nombre y las curiosidades que esconde

Viajamos hasta San Francisco, ciudad estadounidense que está repleta de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la Torre Coit. También conocida como Lillian Coit Memorial Tower, estamos ante una torre monumental de unos 64 metros de altura ubicada en el barrio Telegraph Hill, concretamente en el Parque Pioneer.

Esta Torre Coit se construyó en 1933 utilizando el legado de Lillie Hitchcock Coit para embellecer San Francisco. Y es que, al morir en 1929, dejó un tercio de sus propiedades a la ciudad para su embellecimiento. Es por eso que, en 1931, se propuso construir esta Torre de estilo art decó con hormigón armado sin pintar. Cabe destacar que fue diseñada por Arthur Brown Jr y Henry Howard, reconocidos arquitectos, con murales al fresco de hasta 27 artistas diferentes.

No podemos dejar de mencionar que hay quien dice que la Torre Coit se parece a la boquilla de una manguera de bomberos por la afinidad de Lillie Hitchcock Coit con los bomberos de San Francisco. Eso sí, lo cierto es que este parecido es pura coincidencia.

Torre Coit de San Francisco, a través de su historia

Torre Coit | Imagen de Ryan Schwark, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que fue pagada gracias al dinero legado por Lillie Hitchcock Coit, una mujer de la alta sociedad a la que le fascinaba apagar incendios en los primeros años de historia de la ciudad estadounidense. Lo cierto es que, hasta diciembre de 1866, no hubo cuerpo de bomberos en San Francisco, por lo que los incendios, que se producían de forma frecuente en sus edificios de madera, eran extinguidos por voluntarios.

Por si fuera poco, hay que mencionar que Lillie Hitchcock Coit fue uno de los personajes más curiosos de la historia de los barrios de Telegraph Hill y North Beach. Y es que no solamente fumaba cigarros sino que también llevaba pantalones, algo que no era aceptado que hicieran las mujeres. Además, era considerada como una excepcional jugadora, por lo que a menudo se vestía como un hombre para jugar en establecimientos para hombres.

Fue su fortuna la que financió la construcción de esta torre cuatro años después de su muerte. Y es que en su testamento dejó claro que un tercio de su fortuna, que ascendía a 118.000 dólares, quería que fuese gastado para aumentar la belleza de San Francisco. Así pues, se construyeron dos monumentos en su nombre: la Torre Coit y una escultura que representa a tres bomberos. Hay que mencionar que Lillie es la patrona de los bomberos de San Francisco.

Dada su importancia histórica, arquitectónica y hasta cultural, la Torre Coit fue catalogada como un Hito paisajístico de esta ciudad estadounidense en 1984. Es más, en 2008, se incluyó en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Como curiosidad, esta construcción apareció en Dr. Dolittle (1998), película protagonizada por Eddie Murphy. Concretamente, podemos verla en la primera escena con el tigre, que piensa quitarse la vida saltando desde la torre. Por fortuna, Dolittle consigue disuadirle para evitar que lo haga. ¡Sorprendente!