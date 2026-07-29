Viajar a San Sebastián será más caro en 2027: esto pagarán los viajeros a partir de enero

San Sebastián se sumará en 2027 a los destinos españoles que cobran una tasa a sus visitantes. La Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente la ordenanza que regulará este nuevo impuesto turístico, cuyos importes oscilarán entre 1,25 y 7 euros por persona y noche.

El tributo comenzará a aplicarse el próximo 1 de enero y afectará a quienes se alojen en hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, campings, albergues, casas rurales, agroturismos y viviendas de uso turístico. También deberán abonarlo los pasajeros de los cruceros que hagan escala en el puerto de la ciudad.

La ordenanza todavía deberá pasar por un periodo de debate y alegaciones antes de recibir su aprobación definitiva, prevista para septiembre de 2026.

Cuánto costará la tasa turística de San Sebastián

San Sebastián, País Vasco | iStock

La cantidad que deberán pagar los viajeros dependerá de la categoría y el tipo de alojamiento, pero no de la zona de la ciudad en la que se encuentre. San Sebastián ha optado por aplicar los importes más altos permitidos por la normativa foral.

La tarifa más baja será de 1,25 euros por persona y noche para quienes se hospeden en agroturismos. En el extremo contrario estarán los pasajeros de cruceros, que deberán pagar 7 euros.

Los hoteles de mayor categoría y las viviendas de uso turístico tendrán una tarifa de 6,50 euros por huésped y noche. El impuesto contará, en cualquier caso, con un límite de seis noches consecutivas. Por tanto, quienes permanezcan más tiempo en la ciudad dejarán de pagarlo a partir de la séptima noche.

Quiénes estarán exentos de pagarla

Dinero en el aeropuerto | iStock

Los menores de 18 años no tendrán que abonar la nueva tasa. Tampoco lo harán las personas con discapacidad o dependencia y sus acompañantes, quienes viajen por motivos sanitarios o participen en programas públicos educativos o de investigación.

También estarán exentos los beneficiarios de programas sociales y las personas que deban alojarse en la ciudad por una causa de fuerza mayor.

El Ayuntamiento calcula que el impuesto permitirá recaudar alrededor de ocho millones de euros al año. Según ha explicado el alcalde, Jon Insausti, su objetivo es que quienes visiten San Sebastián "contribuyan a financiar los servicios públicos" y ayuden a gestionar "el impacto de la actividad turística de forma más equilibrada".

La información completa puede consultarse en el comunicado oficial del Ayuntamiento de San Sebastián.