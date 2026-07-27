¿Irse de vacaciones en agosto o mejor esperar a septiembre? La tendencia que cada vez siguen más viajeros

Durante décadas, agosto ha sido el mes por excelencia para hacer las maletas y desconectar. Sin embargo, esa costumbre empieza a cambiar. Las olas de calor cada vez más intensas, el aumento de visitantes en los principales destinos turísticos y la búsqueda de una experiencia más tranquila están haciendo que muchos viajeros se planteen una alternativa: esperar a septiembre.

Aunque agosto sigue concentrando el mayor volumen de desplazamientos del año, el interés por viajar fuera del pico de la temporada alta no deja de crecer. De hecho, el auge de las llamadas coolcations (vacaciones en destinos con temperaturas más suaves) es solo una muestra de cómo el clima está transformando la forma de planificar los viajes.

El calor extremo está cambiando la forma de viajar

Temperaturas altas | istock

Las altas temperaturas se han convertido en un factor que muchos viajeros tienen en cuenta antes incluso de reservar. No se trata solo de evitar pasar calor, sino de poder disfrutar realmente del destino.

Recorrer una ciudad durante una ola de calor, hacer senderismo o visitar monumentos a pleno sol puede convertir unas vacaciones soñadas en una experiencia mucho menos agradable. Por eso, cada vez son más quienes prefieren retrasar unos días su viaje o apostar por destinos donde el clima sea más llevadero.

No es casualidad que países como Noruega, Suecia o Finlandia hayan ganado protagonismo este verano. También destinos de montaña o regiones del norte de España despiertan un interés creciente entre quienes buscan escapar de las temperaturas extremas.

Septiembre ofrece un verano mucho más tranquilo

Persona tranquila en la playa | istock

Uno de los grandes atractivos de viajar en septiembre es que el verano todavía continúa, pero el ritmo cambia por completo.

Las playas suelen estar menos concurridas, las colas para acceder a museos y monumentos disminuyen y resulta más sencillo encontrar mesa en restaurantes o alojamiento en ubicaciones muy demandadas. A ello se suma que las temperaturas suelen ser más suaves, especialmente en buena parte del Mediterráneo, donde el mar mantiene una temperatura agradable para el baño.

Para muchos viajeros, septiembre permite disfrutar prácticamente de las mismas condiciones que agosto, pero con una sensación de calma difícil de encontrar durante las semanas de mayor afluencia.

Agosto sigue teniendo ventajas que muchos no quieren perder

Familia en el avión | iStock

Eso no significa que agosto haya dejado de ser una buena época para viajar. Sigue siendo el mes elegido por la mayoría de familias con hijos, ya que coincide con las vacaciones escolares y con el periodo en el que muchas empresas concentran los descansos.

Además, es cuando se celebran numerosos festivales, fiestas populares y eventos al aire libre, así como la temporada alta de muchos destinos costeros e islas que viven sus semanas de mayor actividad.

Para quienes buscan ambiente, ocio y una amplia oferta turística, agosto continúa siendo una apuesta difícil de igualar.

¿Qué mes merece más la pena?

Película Gente que conocemos en vacaciones | Netflix

La respuesta depende del tipo de viaje que se busque. Quienes prioricen playas animadas, festivales y una gran oferta de actividades probablemente seguirán encontrando en agosto el momento perfecto para viajar.

Sin embargo, quienes prefieran temperaturas más agradables, menos aglomeraciones y una experiencia más relajada tienen en septiembre un aliado cada vez más atractivo. Un cambio de hábitos que, impulsado por el calor y la búsqueda de un turismo más tranquilo, parece ganar fuerza verano tras verano.