Las "coolcations" arrasan este verano: cinco destinos europeos donde escapar del calor

El calor extremo que vive buena parte del sur de Europa está impulsando una nueva forma de viajar. Frente a las tradicionales vacaciones de sol y playa, cada vez más personas optan por las llamadas "coolcations", escapadas a lugares donde las temperaturas son mucho más agradables y permiten disfrutar del verano sin sofocos. Estos son cinco destinos que se han convertido en los grandes protagonistas de esta tendencia.

Trondheim (Noruega)

Trondheim | istock

Con temperaturas que rara vez superan los 22 ºC en verano, Trondheim es perfecta para recorrer su casco histórico, navegar por el fiordo o hacer senderismo con un clima muy agradable.

Islas Lofoten (Noruega)

Islas lofoten | istock

Playas de arena blanca, montañas espectaculares y un verano que apenas supera los 20 ºC convierten este archipiélago en uno de los destinos más sorprendentes de Europa.

Islas Feroe

Islas Feroe | Pixabay

Este pequeño archipiélago del Atlántico ofrece paisajes de acantilados, cascadas y pueblos tradicionales con temperaturas que rondan los 15 ºC incluso en pleno agosto.

Tierras Altas de Escocia

Tierras Altas de Escocia | Pixabay

Lagos, castillos y montañas hacen de las Highlands uno de los mejores refugios para quienes quieren escapar del calor sin salir de Europa.

Los Dolomitas (Italia)

Dolomitas | Pixabay

Para quienes prefieren no viajar tan al norte, los Dolomitas combinan pueblos alpinos, rutas de senderismo y lagos espectaculares con un ambiente mucho más fresco que el resto de Italia.

Con las temperaturas extremas ganando protagonismo cada verano, las "coolcations" se consolidan como una de las grandes tendencias de viaje de 2026, demostrando que el mejor plan estival no siempre pasa por buscar más sol.