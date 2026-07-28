Estas son algunas de las escaleras más bonitas del mundo

Hay escaleras que tienes que subir al menos una vez en la vida porque son mucho más que un elemento funcional del lugar que ocupan, son puro arte; no pocas de esas escaleras artísticas están en Italia pero también hay algunas lejos de Europa, a continuación te recomendamos seis que te convertirán en el rey de Instagram si dedicas un rato a inmortalizarte en ellas:

Plaza de España, en Roma

Plaza de España, Roma | Pixabay

Esta es, probablemente, la escalera más famosa de Europa, la más visitada, la que más locales y visitantes han subido, bajado e inmortalizado foto a foto; 135 son los peldaños de esta escalera de travertino que, con las terrazas y la iglesia de la Trinitè dei Monti, componen estampa de una belleza deslumbrante, especialmente al amanecer por la incidencia de la luz del sol y también en primavera a cualquier hora, cuando luce decorada con flores.

Escalera de doble hélice en los Museos Vaticanos

Escalera. Vaticano | Pixabay

Si la escalera de la Plaza de España es la más elegante de cuantas escaleras exteriores se pueden subir o bajar, esta escalera de doble hélice de los Museos Vaticanos es la más elegante de todas las escaleras interiores del mundo, que ya es decir… pero es que se trata una escalera de caracol en doble espiral que produce la sensación de movimiento continuo, de que la escalera se mueve en lugar de moverte tu; subirla o bajar por ella está bien pero la estampa más espectacular la obtendrás desde arriba.

Escalinata Santa Maria del Monte, en Sicilia

Escalinata Santa Maria del Monte, en Sicilia | Imagen de dominio público, via Wikimedia Commons

Volvemos a las escaleras de exterior y lo hacemos con una especialmente bella y colorida, está en Caltagirone, en Sicilia, y se trata de una escalera de 142 peldaños revestidos con cerámica siciliana pintada a mano, toda una obra de arte.

Escalera de Selarón, en Brasil

Escalera de Selarón | Imagen de Donatas Dabravolskas, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Esta escalera está en Río de Janeiro y, aunque no puede competir en fama con las playas de Copacabana o Ipanema y menos aún con el Pan de Azúcar, es una de las visitas imperdibles de la ciudad porque es, probablemente, la escalera artística más famosa del mundo por estar decorada con más de 2.000 azulejos de unos 60 países. Cuentan que no hay dos fotografías iguales de esta espectacular escalera…

16th Avenue Tiled Steps en San Francisco

16th Avenue Tiled Steps en San Francisco | Imagen de Mickey Løgitmark, licencia: CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

San Francisco no es solo la ciudad del Golden Gate, la isla de Alcatraz o los tranvías todavía en funcionamiento, es también la ciudad americana con las escaleras más artísticas y es que la 16th Avenue Tiled Steps no es una avenida tradicional sino una avenida en escalera y la escalera no es funcional sin más sino que se trata de uno de los ejemplos más sorprendentes de arte urbano del mundo.

Batu Caves en Selangor, Malasia

Batu Caves | Pixabay

Nos vamos hasta Malasia porque allí encontramos la que es, probablemente, la escalera más llamativa del continente asiático por sus colores; es además una escalera larga pues cuenta con 272 peldaños que bien merece la pena subir porque llevan hasta un inmenso santuario hindú escavado en la roca.