¿Un solo viaje y cuatro ciudades? Así es el "trip-maxxing", la moda que triunfa entre los viajeros

Viajar ya no consiste únicamente en pasar una semana en una misma ciudad o tumbarse durante varios días en la misma playa. Cada vez son más quienes buscan sacar el máximo partido a sus vacaciones enlazando diferentes destinos en un único itinerario. Es lo que se conoce como trip-maxxing, una tendencia que está ganando fuerza entre los viajeros y que apuesta por optimizar el tiempo para vivir el mayor número posible de experiencias.

Europa, gracias a su amplia red ferroviaria y a las cortas distancias entre muchas de sus ciudades, es uno de los lugares ideales para ponerla en práctica. Estas son cinco rutas que permiten descubrir varios destinos sin necesidad de recorrer miles de kilómetros.

De Ámsterdam a Bruselas pasando por Brujas y Gante

Ámsterdam | Pixabay

Es una de las combinaciones más cómodas para recorrer en tren. En pocos días es posible descubrir los canales de Ámsterdam, el ambiente medieval de Brujas, el encanto de Gante y terminar el viaje en Bruselas disfrutando de su Grand Place, sus museos y su reconocida gastronomía.

Es un recorrido perfecto para quienes buscan combinar cultura, arquitectura, gastronomía y desplazamientos cortos.

Milán, Verona, Venecia y Bolonia

Panorámica de Milán | Imagen de Francesco Ungaro en Wikipedia y Pexels, licencia de dominio público

Italia ofrece una de las mejores rutas para practicar el trip-maxxing. Las conexiones ferroviarias permiten desplazarse rápidamente entre ciudades muy diferentes entre sí.

Milán aporta moda y modernidad; Verona, historia y romanticismo; Venecia, uno de los paisajes urbanos más reconocibles del mundo; y Bolonia completa el viaje con una de las gastronomías más famosas del país.

Lisboa, Oporto y el valle del Duero

Lisboa | Pixabay

Portugal también se presta perfectamente a este tipo de escapadas.

Después de descubrir los barrios históricos de Lisboa, el viaje puede continuar hacia Oporto para terminar recorriendo el valle del Duero, donde bodegas, miradores y pequeños pueblos permiten conocer una cara mucho más tranquila del país.

Copenhague, Malmö y Gotemburgo

Nyhavn, en Copenhague | Pixabay

Otra opción cada vez más popular es combinar Dinamarca y Suecia en un mismo viaje.

El puente de Øresund permite llegar desde Copenhague hasta Malmö en apenas unos minutos, mientras que el tren conecta fácilmente con Gotemburgo. El resultado es una ruta que mezcla diseño, gastronomía, naturaleza y algunas de las ciudades más sostenibles de Europa.

Viena, Bratislava y Budapest

Hundertwasserhaus en Viena | Pixabay

Tres capitales, tres países y apenas unas horas de distancia entre ellas.

Esta ruta por Centroeuropa permite descubrir el legado imperial de Viena, el casco histórico de Bratislava y el ambiente de Budapest siguiendo el curso del Danubio, uno de los grandes ejes culturales del continente.

Cómo organizar un viaje de este tipo sin convertirlo en una carrera

Viajero con billetes de avión en el aeropuerto | iStock

Aunque el trip-maxxing consiste en aprovechar al máximo las vacaciones, eso no significa intentar verlo todo a cualquier precio.

Lo recomendable es limitar el número de destinos, priorizar trayectos cortos en tren o autobús y reservar al menos dos noches en cada ciudad para disfrutar del viaje sin la sensación de estar haciendo una mudanza constante.

Porque la clave no está en acumular sellos en el pasaporte, sino en encontrar un equilibrio entre descubrir más lugares y seguir disfrutando de cada uno de ellos.