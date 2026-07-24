¿Viajas este verano? Estos son los errores que pueden arruinar tus vacaciones durante una ola de calor

Las olas de calor son cada vez más frecuentes en Europa y obligan a adaptar la forma de viajar. Desde cambiar el horario de las visitas hasta mantenerse hidratado, pequeños gestos pueden evitar problemas de salud y hacer que las vacaciones sean mucho más cómodas. Estos son algunos de los errores más habituales que conviene evitar.

Organizar las visitas en las horas centrales del día

Turista bajo el calor de Sevilla | Europa Press

Entre las 12:00 y las 17:00 horas el calor alcanza su punto más intenso. Si vas a recorrer una ciudad o hacer una excursión, lo más recomendable es salir a primera hora de la mañana o esperar al atardecer, reservando las horas centrales para descansar en un lugar climatizado.

Esperar a tener sed para beber agua

Mujer bebiendo agua | istock

La sed es una señal de que el cuerpo ya ha empezado a deshidratarse. Lo mejor es beber agua con frecuencia, incluso aunque no se tenga sensación de sed, especialmente si se pasa mucho tiempo caminando al aire libre.

No protegerse del sol

Mujer con gorra | istock

Una gorra, gafas de sol y protector solar son imprescindibles durante cualquier viaje en verano. También es aconsejable buscar zonas de sombra siempre que sea posible y evitar la exposición prolongada al sol.

Vestir ropa poco adecuada

Mujer con calor | istock

Las prendas oscuras o muy ajustadas favorecen la acumulación de calor. La mejor opción es utilizar ropa ligera, transpirable y de colores claros, además de un calzado cómodo que permita caminar sin problemas.

No adaptar el ritmo del viaje

Hombre cansado bajo el sol | istock

Intentar visitar demasiados lugares en un solo día puede resultar agotador cuando las temperaturas son extremas. Es preferible reducir el ritmo, hacer pausas frecuentes y aprovechar espacios con aire acondicionado para recuperarse.

Con una buena planificación y siguiendo estas recomendaciones, es posible seguir disfrutando de las vacaciones incluso durante los episodios de calor más intenso, que este verano vuelven a afectar a buena parte de Europa.