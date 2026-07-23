Ruta por las 10 ciudades más bonitas de Portugal

Portugal es un país con mucho encanto al que, desde la España peninsular, llegamos en coche lo que hace que nos encante elegirlo como destino si preferimos huir, especialmente en verano, de las aglomeraciones en estaciones de tren y aeropuertos. Lisboa y Oporto son las ciudades más famosas del país y no solo porque sean las más grandes sino porque tienen ese encanto decadente que tanto asociamos por nuestros vecinos portugueses, ahora bien, de norte a sur no son solo dos las ciudades que querrás visitar en Portugal, hay hasta 10 que son de visita obligada y a continuación vamos a recorrerlas de norte a sur:

Viana do Castelo

Viana do Castelo | Pixabay

La ciudad más al norte de Portugal de nuestra lista es Viana do Castelo; su casco histórico está especialmente bien conservado, se trata además de una localidad de tradición marinera y, aunque es una gran desconocida para el turismo internacional, sorprende y enamora a quienes la visitan

Braga

Braga | Pixabay

Braga es famosa, por encima de todo, pero el espectacular santuario de Bom Jesus pero también sorprende y encanta por sus iglesias barrocas y su ambiente universitario. Es, además, una de las ciudades más antiguas de Portugal.

Guimaraes

Guimaraes | Pixabay

Guimaraes pasa por ser la cuna de Portugal, tanto es así que su casco histórico medieval es de los mejor conservados de todo el país lo que sumado a la fama de su castillo y del Palacio de los Duques de Braganza y al ambiente animado de sus plazas llenas de terrazas, la convierte en una visita imperdible. Ten en cuenta además que su magnífico casco histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Oporto

Oporto | Pixabay

Es, probablemente, la ciudad más fotogénica del país gracias a su barrio de Ribera, que es Patrimonio de la Humanidad, y a sus puentes sobre el Duero, sus bodegas de Oporto, sus iglesias cubiertas de azulejos, sus calles siempre llenas y animadas (especialmente en verano)…

Aveiro

Aveiro | Pixabay

Aveiro es la Venecia portuguesa por sus canales navegables pero es más que eso: también es famosa por sus fachadas modernistas, por sus salinas, por su cercanía de la playa y por sus dulces tradicionales; es una ciudad pequeña pero da para una visita de un día completo o incluso para una estancia de fin de semana porque merece la pena disfrutarse tranquilamente.

Coímbra

Coimbra | Pixabay

Coímbra es la Salamanca portuguesa porque la suya es también la universidad más antigua del país y una de las más antiguas de Europa; aunque hoy es solo (y no es poco) la ciudad universitaria portuguesa por excelencia, Coimbra fue en su día la capital del país además de cuna de hasta seis reyes portugueses.

Sintra

Sintra | Pixabay

Sintra es una ciudad de cuento a la que se llega con cierta facilidad desde Lisboa ¿y por qué es de cuento, literalmente? Porque aquí está el Palacio da Pena y también la Quinta da Regaleira además del Castelo dos Muros. El castillo está peor conservado pero el Palacio da Pena y la Quinta da Regaleira con su torre invertida y sus magníficos jardines son de los lugares más bellos, agradables y sorprendentes de Portugal. Necesitarás, eso sí, un día entero para disfrutarlos si te alojas en Lisboa.

Lisboa

Torre de Belem | Pixabay

Lisboa es la capital del país y es, sin duda, una de las capitales más bonitas de Europa. ¿Lugares que no te puedes perder? El barrio Alto y el de Alfama, un trayecto en tranvía y en ascensor, la Torre de Belem, el monasterio de los Jerónimos, el Castillo de San Jorge…

Évora

Évora | Pixabay

Es la joya del Alentejo y una ciudad muy tranquila y elegante, famosa por su templo romano, su catedral, sus calles blancas de aire medieval y por una capilla de las más originales (y tétricas…) del mundo: la capilla de los Huesos.

Tavira

Tavira | Pixabay

Nuestro viaje por las ciudades portuguesas termina en el sur, en pleno Algarve, porque ahí está Tavira, popular por sus casas blancas tradicionales, sus puente romano sobre el río Galio, sus iglesias históricas y por estar muy cerca de algunas de las mejores playas del Algarve. Además el ambiente en Tavira, incluso en verano, es más tranquilo que en Albufeira o Portimao.