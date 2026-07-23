Disney Concerts y Fever presentan en Madrid una edición especial de Candlelight con las canciones de amor más inolvidables de Disney

Disney Concerts y Fever, la plataforma tecnológica líder mundial en descubrimiento de cultura y entretenimiento en vivo, presentan [[LINK:EXTERNO|||https://candlelightexperience.com/disney-love-songs/es/|||Candlelight®: Canciones de amor]], una edición especial que reúne algunas de las canciones de amor más inolvidables de Disney en un concierto de música clásica, envuelto en una atmósfera única iluminada con miles de velas.

Four Seasons Hotel Madrid será el escenario de esta experiencia, que invita al público a redescubrir algunas de las canciones más emblemáticas de Disney en un emotivo concierto que celebra el amor, la amistad y la familia.

El repertorio abarca distintas generaciones de películas de Disney, desde los grandes clásicos de la animación hasta los éxitos más recientes. En esta edición especial, un cuarteto de cuerda interpretará algunas de las canciones más queridas de Disney y Pixar, como: Can You Feel the Love Tonight (El Rey León), Un mundo ideal (Aladdín) o Por fin ya veo la luz (Enredados), junto a otras piezas tan emotivas como En mi corazón vivirás (Tarzán), Recuérdame (Coco), Dos oruguitas (Encanto) y Cuando me quería (Toy Story 2), además de muchas otras composiciones inolvidables de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios.