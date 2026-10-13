Descubre los pueblos de la Selva Negra en otoño: una ruta entre casas tradicionales y bosques

Cuando llega el otoño, la Selva Negra alemana ofrece uno de los paisajes más bonitos de todo el continente. Los bosques se tiñen de ocres, rojizos y dorados como en cualquier otro lugar, pero los pequeños pueblos salpicados aquí y allá, con sus casas de entramado de madera, sus calles empedradas y sus tradicionales tejados inclinados le otorgan un aspecto de cuento.

De hecho, es precisamente de esos pueblos que parecen sacados de un libro infantil de los que vamos a hablar a continuación. Al menos, de esa pequeña selección que hemos hecho para recomendarte aquellos que creemos que no pueden faltar en una ruta otoñal por la Selva Negra de Alemania.

Gengenbach

Gengenbach | Pixabay

Gengenbach es uno de los mejores puntos de partida para hacer un recorrido por los pueblos más bonitos de la Selva Negra. Se encuentra en el valle de Kinzig y cuenta con un precioso casco histórico formado por casas de entramado de madera, torrer, puertas y pequeñas calles que desprenden un aire medieval. Por supuesto, está rodeado de bosques y viñedos, teñidos de tonos tierra en otoño, y se pueden contemplar a las mil maravillas desde la capilla de San Jacobo.

Schiltach

Schiltach | Pixabay

La pequeña localidad de Schiltach es otra de las que no puede faltar en el itinerario. Situada también en el valle del Kinzig, es conocida no solo por sus casas de entramado de madera, sino también por su histórica relación con el transporte fluvial. Su casco histórico esconde algunos de los rincones más pintorescos de la Selva Negra, y su entorno montañoso se ve precioso cuando llega el otoño.

Sasbachwalden

Sasbachwalden | Imagen de Jacquesverlaeken, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En la zona occidental de la Selva Negra, las montañas dan cobijo a Sasbachwalden, un bonito pueblo que conserva sus tradicionales casas con entramado de madera, sí. Pero que ofrece, además, un paisaje de lo más pintoresco al extenderse entre viñedos, huertos y bosques de castaños que se vuelven de lo más coloridos al terminar el verano y que se pueden ver de cerca con alguna que otra ruta de senderismo.

Triberg

Triberg | Imagen de qwesy qwesy, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Triberg es, sin duda, el pueblo más diferente de los que hemos mencionado hasta ahora. Y es que por una parte, tiene varias cascadas que le han hecho ganar popularidad y, por otra, permite descubrir los tradicionales Schwarzwaldhöfe: grandes casas rurales características de la Selva Negra, que se encuentran rodeadas de naturaleza.

Alpirsbach

Alpirsbach | Imagen de Aspiriniks, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Terminamos este listado de pueblos de la Selva Negra que no puedes perderte hablándote de Alpirsbach, una localidad rodeada de bosques y conocida, entre otras cosas, por su tradición histórica y su abadía. Desde esta aldea montañosa parten varias rutas de senderismo que permiten al visitante adentrarse en la Selva Negra. Además, es habitual que se organicen actividades allí durante el otoño.