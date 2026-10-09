El pueblo de La Rioja que la ONU reconoce como uno de los mejores del mundo para hacer turismo

Ezcaray está en el oeste de La Rioja, en plena Sierra de la Demanda y a orillas del río Oja. Se sitúa a unos 813 metros de altitud, rodeado de bosques de hayas y robles, y el otoño es una de las mejores épocas para visitarlo.

ONU Turismo lo incluyó en 2025 entre los 52 pueblos de su lista de Mejores Pueblos Turísticos del mundo, elegidos entre más de 270 candidaturas de 65 países. Lo comparte como representante español con Agaete, en Gran Canaria.

Qué ver en el pueblo

El casco histórico de Ezcaray es pequeño y se recorre a pie sin prisa. Sus calles empedradas llevan a plazas con soportales y a casas con entramado de madera, que le dan un aire muy particular. Entre las plazas más agradables están la del Quiosco y la de la Verdura, esta última porticada y con varios restaurantes.

El patrimonio incluye iglesias históricas y palacios del siglo XVIII. Uno de los más conocidos es el palacio del Conde de Torremúzquiz. La iglesia de Santa María la Mayor, del siglo XV, es otra parada obligada.

El edificio más especial es la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara, fundada en 1752. Hoy alberga el Ayuntamiento, un teatro y un albergue.

Muy cerca está la Casa de Tintes, otro testigo de la época en la que la lana movía la economía del pueblo. Se construyó con materiales que no ardían, después de que un incendio dañara parte de la fábrica en 1785.

Ezcaray presume además de haber sido la primera villa turística de La Rioja.

Las mantas de mohair

La lana marcó la historia del pueblo durante siglos, y esa tradición sigue viva en Mantas Ezcaray. Es una empresa familiar fundada en 1930 por Cecilio Valgañón, que teje mantas, bufandas y chales con mohair, una lana suave que procede de la cabra.

La idea le llegó tras un viaje a Madrid, donde vio en los escaparates unas prendas de mohair inglesas y decidió hacer algo parecido en Ezcaray. Desde entonces se mantienen los procesos de siempre: el lavado, el teñido y el cardado de la lana, que hoy se combinan con diseños y colores más actuales.

En la tienda, instalada en el antiguo taller, se puede ver parte de la maquinaria histórica, como una cardadora del siglo XIX. Es uno de los recuerdos más típicos que puedes llevarte de la visita.

Para comer y para después

La cocina riojana tiene aquí un buen escaparate. Entre los platos típicos están:

Patatas a la riojana.

Chuletillas de cordero al sarmiento.

Caparrones.

Si te quedas más días, a unos 15 kilómetros está la estación de esquí de Valdezcaray, un plan para el invierno. Se encuentra en la cara norte del pico San Lorenzo y tiene 24 pistas, con unas 300 hectáreas esquiables. Hay recorridos para principiantes y para esquiadores con más experiencia.

Qué mide la ONU

El reconocimiento no premia solo la belleza del paisaje. Un comité independiente evalúa a cada candidato en nueve áreas, y el pueblo tiene que quedar bien en todas.

Entre ellas están el patrimonio cultural y natural, y su conservación. También cuenta la sostenibilidad, tanto económica como social y ambiental, y la gobernanza, es decir, cómo se gestiona el turismo en el municipio.

El resto de áreas miran cosas más prácticas: cómo se integra el turismo en la economía local, si hay infraestructuras y buena conectividad, y si el visitante está seguro y bien atendido.

Los candidatos tienen que ser pueblos rurales de menos de 15.000 habitantes, y no pueden presentarse por su cuenta. Los propone cada país a través de su administración de turismo, con un máximo de ocho por año.