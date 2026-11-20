Una plataforma de reservas de vuelos (kiwi.com), ha analizado las reservas hechas con salida desde aeropuertos españoles entre el 1 y el 10 de noviembre, y el resultado es claro: se reserva más y con más antelación. Si estás pensando en reservar tu vuelo de Navidad, hace poco te contamos qué aerolíneas tenían campaña de Black Friday y cinco comprobaciones antes de pagar.

Qué dicen los datos

Las reservas en Kiwi.com con salida desde España crecieron un 32,8% frente al mismo periodo del año pasado, y los pasajeros, un 32%. Son datos de esa plataforma, no del total del mercado: como referencia, Aena registró en septiembre un 4,2% más de pasajeros en los aeropuertos españoles.

El gran objetivo es diciembre: el 30,5% de los pasajeros vuela ese mes, frente al 17% que lo hace entre enero y marzo. Los viajeros reservaron con una media de 34 días de antelación (21 de mediana), y el gasto medio por pasajero fue de unos 181 euros, con extras como el equipaje, frente a unos 160 el año pasado.

A dónde se vuela en diciembre

Los diez destinos más reservados para volar en diciembre son Roma, Madrid, Budapest, Málaga, Milán, Barcelona, Sevilla, Palma, Cracovia y Londres. Cinco de ellos, Roma, Budapest, Milán, Cracovia y Londres, son clásicos de las escapadas urbanas de invierno.

Regent Street. Londres | Pixabay

En las búsquedas, es decir, las consultas de vuelos aunque no acaben en compra, siguen otro orden y están dominadas por ciudades extranjeras: Londres (con sus aeropuertos de Stansted, Gatwick y Luton), Varsovia, Budapest, Praga, Cracovia, París, Viena y Roma.

Por países, España domina las reservas, y el país extranjero favorito es Italia. Roma es el destino internacional más reservado, por delante de Budapest y Milán.

Y después de Navidad

Para viajar entre enero y marzo se mezclan las ciudades con el sol: Roma, Budapest, Las Palmas, Tenerife, Madrid, Marrakech, Dublín, Milán, Cracovia y París Orly. Según Kiwi, Canarias y Marrakech apuntan a una búsqueda de sol de invierno.

Budapest | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Quién crece más

Marruecos es el país de gran mercado que más avanza: las búsquedas suben un 31% y las reservas un 48,6% respecto al año pasado. Y Dakar, en Senegal, casi triplica sus búsquedas: un 243,4% más que el año pasado y un 198,8% más que en los diez días anteriores. Kiwi no da cifras absolutas, así que el porcentaje no indica cuántas personas buscan.