La Cueva de las Brujas: el pueblo "místico" de La Rioja que compite entre los mejores del mundo

Sanagasta fue una de las ocho localidades argentinas elegidas para representar al país en los Best Tourism Villages 2026, el certamen impulsado por ONU Turismo que distingue a pueblos rurales por preservar su patrimonio cultural, natural y comunitario.

Uno de los atractivos que sustenta esta candidatura es la Cueva de las Brujas, un parque temático ubicado a 1.600 metros sobre el nivel del mar, a pocos kilómetros del centro de Sanagasta. El recorrido recrea la mística de "la Salamanca" (una cueva asociada, según las leyendas locales, a rituales y aquelarres) y combina geología, folklore y ambientación teatral en un sendero señalizado con miradores y centros artesanales.

El pueblo, de menos de 3.000 habitantes, se encuentra a unos 27 kilómetros de la ciudad de La Rioja, enclavado en un valle rodeado por la Sierra de Velasco. Además de la Cueva de las Brujas, la zona ofrece caminatas entre flora autóctona y paisajes que combinan sierras bajas con un entorno que cambia según la estación.

Sanagasta también es parte de la Ruta de los Dinosaurios: su Parque Geológico resguarda nidos y huevos fósiles y conecta con el Parque Nacional Talampaya. A esto se suman el Dique Los Sauces, la Ruta del Vino Riojano y la tradición de la Virgen India, que en conjunto arman la postulación de la localidad.

Los resultados del certamen se conocerán a fin de año.