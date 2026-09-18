La vendimia en La Rioja: así se vive uno de los momentos más especiales del año entre viñedos

Los campos de esta zona de España se llenan entonces de actividad, pues las uvas alcanzan su punto óptimo y tiene lugar el inicio del proceso que las convertirá en vinos.

Por ello, esta época del año es ideal para planear un viaje a La Rioja, y es que se puede ver este lugar desde una perspectiva distinta de la que ofrece el resto de meses. Los viñedos se tiñen de verde, ocres y rojizos y las paradas en las bodegas son uno de los planes que no pueden faltar en ningún itinerario.

Cata en bodega. La Rioja | Imagen cortesía de Turismo de La Rioja

En dichas bodegas, durante la época de la vendimia, es perfectamente posible conocer de cerca el mundo del vino. Muchas de ellas organizan visitas y experiencIas relacionadas con la cultura vitivinícola, y permiten a los interesados descubrirlas por dentro. Los espacios de recepción de la uva, las salas en las que se lleva a cabo la elaboración o las áreas de crianza se pueden visitar. Asimismo, se llevan a cabo charlas en las que cuentan las características de cada vino.

Además, es muy buena idea acercarse hasta los campos donde día tras día los trabajadores pasan horas recogiendo racimos que más tarde enviarán a las bodegas donde empezará su transformación. Y la estampa no puede ser más bonita, pues estos viñedos se encuentran en llanuras rodeadas de pequeñas colinas y zonas de montaña.

La Rioja | Imagen cortesía de Turismo de La Rioja

Para ser un poco más concretos, te diremos que merece la pena acercarse hasta pueblos rurales como Haro, vinculado históricamente a la cultura del vino. O Briones, otro candidato excelente para hacer una escapada a finales de septiembre, además, con un casco histórico que merece la pena recorrer a pie.

Por supuesto, la visita no estaría completa si nos olvidásemos de la gastronomía. Por eso, es momento de mencionar que los platos tradicionales, desde verduras hasta carnes típicas de la cocina riojana, saben mejor si se acompañan de un buen vino.