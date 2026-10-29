El "Pueblo Mágico" de Asturias que celebra su tradicional mercado navideño en el puente de diciembre

La cuarta edición de Allande Mágico tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre con su destacado mercado navideño que ha ganado popularidad entre los turistas durante los últimos años.

Este evento organizado por el Ayuntamiento busca atraer visitantes y dar a conocer esta pequeña localidad de alrededor de 600 habitantes. La iniciativa ha logrado distinguir el municipio como "Pueblo Mágico" gracias a su cultura y gastronomía tradicional acompañados de sus paisajes y vistas al cielo espectaculares.

Turismo de estrellas, gastronomía asturiana y tradición

Más allá de un evento navideño, Pola de Allande destaca por ser el primer municipio de España en recibir la certificación Starlight, dado que gracias a su escasa contaminación lumínica, se puede observar un cielo nocturno cargado de estrellas perfectamente, tornándose así en uno de los destinos favoritos para los amantes de la astronomía.

Durante los cuatro días que dura el mercado, el municipio contará con puestos de venta de productos locales originarios como repostería, panadería y gastronomía típica, así como juguetes, ropa o productos elaborados a mano perfectos para conseguir regalos navideños únicos.

Lo que más ha captado la atención de los visitantes en las últimas ediciones ha sido la gastronomía tradicional asturiana, por lo que a los asistentes no les faltarán platos típicos en un ambiente festivo con música en directo y actividades para los más jóvenes.

Sorteo de la Lotería de Navidad

Por otro lado, destaca el sorteo de Navidad propio de Allande Mágico, que ya es tradición. Se trata de una recreación del Sorteo de la lotería de Navidad que se emite el día 22 de diciembre que cuenta con la participación de niños que cantan los números hasta dar con el "Gordo".Este evento es muy especial para los vecinos, ya que el bombo utilizado fue una donación de un carpintero residente en el pueblo que junto a su hijo lo construyó desde cero.

La celebración de Allande Mágico sirve también para dar a conocer el patrimonio histórico que tiene que ofrecer este mágico destino, entre ellos, el impresionante Palacio de CienFuegos, el Castro de San Chuis propio de la de Edad del Hierro o la arquitectura que dejará impresionado con San Emiliano o San Martín del Vallerdor.

Por último, Pola de Allande se vincula al famosísimo Camino de Santiago al ser un punto de localización fundamental que hay que atravesar para completarlo.