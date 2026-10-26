El lugar de España que parece Dolomitas pero está entre Asturias, Cantabria y León: un paraíso natural

En España contamos con lugares realmente increíbles que parecen sacados de una postal, como es el caso de Llanes, en Asturias, pero si tienes pensado escaparte a esta región, no te puedes perder un lugar conocido como "las Dolomitas españolas".

Hablamos de los Picos de Europa, un parque nacional que cuenta con alrededor de 67.000 hectáreas, es uno de los destinos preferidos por los turistas gracias a su rica vegetación y fauna. Se trata de un destino en el que mires donde mires te encontrarás con paisajes de ensueño, rodeado de montañas, lagos de aguas turquesas y un ganado que te acompañará allá donde vayas.

Parque Nacional Picos de Europa en Asturias | iStock

Aguas cristalinas: los Lagos de Covadonga

Entre algunos de los lugares que no te puedes perder destacan los Lagos de Covadonga una ruta apta para todos los públicos que dura alrededor de 2 y 3 horas. El recorrido comienza en el aparcamiento La Buferrera y continúa por los dos lagos emblemáticos: La Ercina y el Lago Enol. Se trata de un camino en el que estarás rodeado de praderas, alta montaña y mucha calma.

Alternativa en la Garganta del Cares

Por otro lado, la reconocida ruta de la Garganta del Cares, se encuentra actualmente cerrada de forma parcial debido a daños en la plataforma del Puente de los Rebecos y el Puente de Bolín. El Parque Nacional de los Picos de Europa todavía no ha comunicado una fecha oficial de reapertura, sin embargo, te ofrecemos alternativas que aunque no permitan cruzar de un lado a otro, podrás seguir disfrutando de su encanto. Se puede realizar tramos de ida y vuelta entrando y saliendo desde Caín hasta el Puente de los Rebecos o desde la pequeña localidad de Poncebos hasta el Puente de Bolín.

Alta montaña en el corazón de Asturias

Finalmente, si te gustan los retos, el Naranjo de Bulnes te va a dejar sin palabras. Es uno de los picos calizos más impresionantes de Asturias, localizado entre el concejo de Cabrales y el propio Parque Nacional de Europa, con una elevación de alrededor de 2500 metros. Durante el camino te encontraras con arroyos y cascadas que te dejaran completamente impresionado.

Si aún te quedan fuerzas después de una buena ruta y paisajes mágicos puedes disfrutar del famoso descenso del Sella en canoa, un plan cargado de energía y diversión. Es un recorrido imprescindible que se encuentra entre Arriondas y Ribadesella.