El pueblo de Soria que es uno de los mejores de España para recoger setas este otoño

Navaleno es un pueblo situado a 48km del municipio de Soria. Se trata de un entorno protagonizado por su riqueza forestal, rodeado de Pinares y senderos que permiten desconectar, contemplar su naturaleza y conocer su gastronomía con numerosas especies del mundo de los hongos que podrás recolectar.

Esta pequeña localidad ha organizado talleres micológicos y cursos hasta el día 1 de noviembre de 2026 que te permitirán salir a los bosques y observar los ejemplares del hábitat, no solo su aspecto, sino que aprenderás a identificar qué seta se puede ingerir y cuál no.

Además, estos eventos extendidos entre el pueblo y el monte proporcionan conferencias y talleres de cocina que te permitirán salir siendo todo un experto en la preparación de hongos. También podrás disfrutar de un ambiente cargado de música y energía junto a concursos de fotografía para los más creativos.

Permisos y seguridad para la recolección

Si eres un aventurero aficionado y quieres dar el salto a la recolección, debes saber que necesitas un permiso general recreativo con un precio de 10 euros, válido hasta dos días para la recogida de setas por ocio o consumo propio y se puede tramitar a través de la plataforma de permisos en el propio Ayuntamiento y del Centro Micológico.

Patrimonio cultural y senderos mágicos

Pero esto no es todo lo que te puede ofrecer Navaleno, esta época es perfecta para conocer gran parte de la historia de esta localidad, el estilo de vida de sus vecinos, su patrimonio cultural y sus magníficos paisajes.

Puedes comenzar recorriendo su casco urbano en los que conocerás la iglesia de San Esteban Protomártir que destaca por su entramado de madera; y la famosa ermita de San Roque. Después, puedes completar la visita continuando hacia el Aula del Bosque del Amogable donde quedarás impresionado con la vegetación y la fauna que componen este lugar de encuentro.

Finalmente, si lo tuyo son los retos y las caminatas puedes tomar rumbo hacia La Ruta de los Llanos con una distancia de 6,7km o la Ruta del Anillo Verde, con 9km que incluye una subida al mirador de Otero Mayor donde gozarás de las mejores vistas hacia Navaleno en mitad del bosque.