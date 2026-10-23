La isla de Europa perfecta para visitar en Halloween: catacumbas, ciudades medievales y leyendas de fantasmas

Halloween se ha convertido en una ocasión perfecta para descubrir destinos desde una perspectiva diferente. Más allá de las celebraciones habituales, hay lugares donde la historia, las tradiciones y el patrimonio ofrecen una forma singular de disfrutar de estas fechas.

Malta es uno de ellos. Entre ciudades medievales, antiguas catacumbas y costumbres que han perdurado durante generaciones, el archipiélago reúne algunos de los escenarios más interesantes para una escapada en esta época del año. Estos son algunos de los lugares y tradiciones que permiten descubrir una faceta menos conocida del destino:

Las catacumbas de San Pablo, un viaje a la historia subterránea de Malta

Situadas en Rabat, forman parte de uno de los complejos funerarios más importantes del archipiélago, utilizado durante las épocas púnica, romana y bizantina. Sus galerías excavadas en la roca albergan cámaras funerarias, tumbas y espacios destinados a rituales conmemorativos. Entre sus elementos más curiosos destacan las mesas circulares de piedra donde se cree que se celebraban comidas en recuerdo de los difuntos. Recorrer este entramado subterráneo permite conocer cómo las antiguas comunidades maltesas entendían la muerte y mantenían viva la memoria de sus antepasados.

Mdina, el encanto de una ciudad detenida en el tiempo

Mdina, en Malta, donde se grabó Juego de Tronos | iStock

Conocida como la Ciudad del Silencio, la antigua capital de Malta conserva buena parte de su carácter medieval, con estrechas callejuelas empedradas, imponentes murallas y palacios que recuerdan su pasado aristocrático. Su reducido tráfico y la tranquilidad de sus calles invitan a recorrerla sin prisas, descubriendo pequeños patios, fachadas históricas y miradores con vistas al paisaje maltés. Al caer la tarde, la iluminación de sus calles acentúa la atmósfera de una ciudad en la que cada rincón parece contar una historia.

El Palacio de Verdala, escenario de una de las leyendas más conocidas de Malta

Construido en 1586 por el Gran Maestre Hugues Loubenx de Verdalle y rodeado por los bosques de Buskett, este palacio renacentista es actualmente la residencia de verano de la Presidencia de Malta. Su historia está ligada a la leyenda de la Dama Azul, una joven noble que, según la tradición popular, fue encerrada tras negarse a contraer un matrimonio concertado. En su intento de huida, habría caído desde una ventana, perdiendo la vida vestida de azul. Desde entonces, la leyenda cuenta que su figura aparece en algunas estancias del edificio. Lejos de quedar en el olvido, esta historia continúa formando parte del imaginario maltés: en 2025, la propia Oficina del Presidente recuperó la leyenda mediante una representación de danza durante el tradicional Ball of the August Moon celebrado en Verdala.

[[h2:Għadam tal-Mejtin, una tradición que mantiene viva la repostería maltesa]]

Halloween coincide con una época del año en la que Malta conserva costumbres gastronómicas especialmente vinculadas al recuerdo de los difuntos. Entre ellas destacan los Għadam tal-Mejtin, cuyo nombre significa literalmente "huesos de los muertos". Se trata de unos dulces elaborados con masa y relleno de almendra, cubiertos habitualmente con glaseado blanco y moldeados con forma de hueso. Asociados a las celebraciones de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, son un ejemplo de cómo las tradiciones religiosas y familiares siguen presentes en la gastronomía local.

Así, más allá del imaginario habitual de Halloween, Malta ofrece la posibilidad de acercarse a siglos de historia y a tradiciones que todavía forman parte de su identidad. Una manera diferente de conocer el archipiélago y de descubrir su patrimonio durante una escapada de otoño.