El mapa con la ruta de altares mexicanos en Madrid para celebrar el Día de Muertos

El Día de Muertos vuelve a llenar Madrid de flores de cempasúchil, velas, papel picado y catrinas. Con motivo de esta celebración, la ciudad propone una ruta por cinco altares mexicanos instalados en diferentes puntos, desde el centro hasta otros espacios culturales junto al río Manzanares.

La ruta comienza en la Montaña de los Gatos, uno de los lugares incluidos en este recorrido por la ciudad. Este espacio ofrece una aproximación diferente a la festividad mexicana, en un entorno al aire libre y rodeado de zonas verdes.

La siguiente parada es CentroCentro, en el Palacio de Cibeles. Este espacio cultural se suma cada año a las celebraciones del Día de Muertos con una propuesta que combina tradición, creatividad y elementos decorativos inspirados en la cultura mexicana.

El recorrido continúa en el Palacio de Cristal de Arganzuela, situado en el entorno de Madrid Río. Su altar se convierte en otra de las paradas destacadas de esta ruta, con una ambientación especialmente colorida y vinculada a la tradición de recordar a los seres queridos que ya no están.

En pleno centro de Madrid se encuentra también el altar del Teatro Fernán Gómez. La visita puede combinarse con un paseo por algunos de los espacios culturales y turísticos más conocidos de la capital.

La ruta se completa en la Casa de México, uno de los lugares de referencia en Madrid para conocer y disfrutar de las tradiciones mexicanas. Su celebración incluye un altar principal y otros altares más pequeños, entre ellos uno dedicado por primera vez a las mascotas.

Cada uno de estos altares ofrece una mirada distinta al Día de Muertos, una celebración que une arte, cultura y recuerdo. La ruta permite descubrir cómo una tradición mexicana se extiende por diferentes barrios y espacios de Madrid, creando un recorrido lleno de color durante estas fechas.