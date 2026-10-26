El primer pueblo de Andalucía en incorporarse a la Red de Pueblos Gastronómicos de España está en Córdoba

El municipio cordobés de Villanueva de Córdoba se ha integrado en la Red de Pueblos Gastronómicos de España, convirtiéndose en el primer 'Gastrodestino' de Andalucía y en el décimo séptimo territorio nacional en sumarse a este proyecto turístico, presente ya en nueve comunidades autónomas, según ha informado la asociación en un comunicado.

La incorporación de la localidad del Valle de los Pedroches se produce tras superar el proceso de auditoría exigido por los estatutos de la entidad.

Con esta adhesión, la localidad busca potenciar su patrimonio culinario (encabezado por la DOP Jamón de Los Pedroches, el aceite de oliva y recetas tradicionales como el salmorejo jarote o el ajo migao) y su oferta de turismo sostenible en la dehesa y la reserva Starlight de Sierra Morena.

El presidente de la Red de Pueblos Gastronómicos de España, Fernando Valmaseda, ha destacado que el proyecto aportará al municipio herramientas de innovación tecnológica, digitalización, gamificación y formación continua para los agentes del sector local.

Asimismo, la iniciativa incluye un plan de comunicación nacional e internacional y estrategias de desestacionalización para dinamizar el tejido socioeconómico rural.

La plataforma promocional vertebrará la oferta del municipio a través de GastroRutas y GastroEventos integrados en su portal digital, impulsando la colaboración institucional entre los alcaldes de los municipios adheridos y la firma de acuerdos con otras redes turísticas internacionales.