El encendido de las luces de Navidad de Madrid 2026 ya tiene fecha: es este fin de semana de noviembre

Madrid encenderá su Navidad el sábado 21 de noviembre con un "espectáculo que merecerá mucho la pena" en la Plaza de Cibeles, ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press.

La ciudad está preparando un espectáculo que "congregar a miles y miles de madrileños para una fecha que ya se ha convertido en un evento emblemático dentro del calendario de la ciudad de Madrid como es el encendido de las luces navideñas". Habrá actuaciones musicales y sorpresas, han desvelado desde el Ayuntamiento.

Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid | iStock

"Tenemos ya la experiencia del año pasado de Cibeles, vamos a mejorar esa experiencia para todos los que puedan asistir y será el sábado 21 de noviembre. Será un espectáculo que va a merecer muy mucho la pena para que nos podamos acercar ahí y desconectar unos momentos de una realidad política que en aquel día va a ser atosigante, 21 de noviembre", ha manifestado el alcalde, con la vista en las elecciones del 29N.

El alumbrado navideño llegará este año a más de 250 emplazamientos de los 21 distritos y continuará siendo totalmente respetuoso con la sostenibilidad ambiental a través del uso de las más modernas y eficientes tecnologías ya que todo el alumbrado, más de 14 millones de bombillas, será tipo led.

Ángel luminoso de Colón de las luces de Navidad de Madrid | Prensa de Ayuntamiento de madrid

En total, las calles de la capital se engalanarán con 131 cerezos y 7.458 cadenetas, que suman una longitud de 164 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Segovia y volver. A ellos, se sumarán 14 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.

Por tercer año consecutivo, el alumbrado contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento, un certamen cuyas propuestas ganadoras han sido transformadas en luces de Navidad.

Además, como en años anteriores, se contará con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio, a los que se sumarán las incorporaciones de las firmas Bimani, Suma Cruz y Marcos Luengo gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según un informe realizado por la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.