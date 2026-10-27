El pueblo de Teruel que ha sido elegido como el más bonito de España en 2026 por delante de La Alberca y Alquézar

Las localidades de Albarracín (Teruel), La Alberca (Salamanca) y Alquézar (Huesca) se han coronado como los municipios mejor valorados de 2026 dentro de la red oficial de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, tras obtener los distintivos de oro, plata y bronce, respectivamente, en la XIV Asamblea Nacional de la entidad celebrada en Alcúdia (Mallorca).

El primer puesto de la clasificación ha sido para Albarracín, con una nota media de 4,85 puntos sobre 5, seguido por La Alberca (4,76) y Alquézar (4,78).

Albarracín, en Teruel | iStock

El orden del ranking combina la puntuación recibida con el volumen global de opiniones para garantizar la solidez estadística.

Las distinciones se entregaron durante la cena de gala del encuentro anual y tendrán un nuevo reconocimiento en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2027 en Madrid.

El resto del top 10 de municipios mejor valorados del año lo completan Santillana del Mar (Cantabria), Trujillo (Cáceres), Frías (Burgos), Peñalba de Santiago (León), Aínsa (Huesca), Setenil de las Bodegas (Cádiz) y Pedraza (Segovia).

La Alberca, Salamanca | iStock

El presidente de la organización, Francisco Mestre, ha subrayado que se trata de "la única lista oficial", elaborada de forma directa con los votos emitidos por los usuarios registrados en la aplicación y la web de la red entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Mestre ha recalcado que los resultados no responden a "algoritmos", sino a la experiencia real de los visitantes en las 126 localidades auditadas que integran la marca de calidad.

Alquezar, en Huesca | Mikipons / Wikipedia commons CC BY-SA 3.0

La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, creada en 2011, es una entidad sin ánimo de lucro orientada a la promoción del patrimonio y el turismo rural. Cada uno de sus miembros debe superar una auditoría de calidad periódica para certificar el mantenimiento de sus estándares de conservación y encanto.