La ciudad de Europa donde más hay que andar para visitar sus monumentos: casi 20.000 pasos

Descubrir una ciudad a pie es una de las mejores formas de conocer sus calles, monumentos y rincones más emblemáticos. Sin embargo, algunas capitales europeas requieren bastante más esfuerzo físico que otras. Así lo revela un estudio de ZAVA, que ha analizado los recorridos necesarios para visitar los diez principales atractivos turísticos de 76 ciudades europeas.

Museo de Louvre de París | iStock

París ocupa el primer puesto de la clasificación, con una puntuación de actividad turística de 9,9 sobre 10. Para conocer sus principales monumentos, los visitantes necesitan recorrer 14,08 kilómetros, equivalentes a 19.831 pasos, y quemar aproximadamente 727 calorías.

Puente de Londres | LONDON AND PARTNERS | Europa Press

Londres y Praga completan los primeros puestos del ranking. La capital británica requiere unos 15.000 pasos y 10,65 kilómetros, mientras que en Praga los turistas deben caminar 14.056 pasos, repartidos en un recorrido de 9,98 kilómetros. Roma ocupa la cuarta posición, con 11.690 pasos.

Barcelona exige caminar más que Madrid

La rivalidad entre Barcelona y Madrid también se traslada al turismo a pie. Aunque las dos ciudades obtienen la misma puntuación, 8,5 sobre 10, en concentración de atracciones turísticas, visitar los principales monumentos de Barcelona implica caminar bastante más.

Vista aérea de La Rambla de Barcelona | iStock

En concreto, recorrer los diez atractivos turísticos más destacados de Barcelona supone completar 9,12 kilómetros, unos 12.845 pasos. En Madrid, el itinerario se reduce a 7,29 kilómetros y 10.268 pasos. La diferencia es de 1,83 kilómetros y 2.577 pasos, lo que significa que Barcelona exige caminar un 25 % más.

Madrid en otoño | iStock

Esta distancia también se refleja en el gasto energético. Según las estimaciones del estudio, los turistas queman unas 471 calorías durante el recorrido por Barcelona, frente a las 376 de Madrid. Además, Barcelona ocupa el quinto puesto del ranking europeo, con una puntuación de 8,7 sobre 10, mientras que Madrid se sitúa en la novena posición, con 8,0 puntos.

El ranking de las ciudades europeas donde más se camina

Barcelona supera en pasos a otras ciudades turísticas como Roma y Berlín. En la capital italiana se necesitan 11.690 pasos para visitar los diez principales atractivos, mientras que en Berlín el recorrido alcanza los 11.014 pasos.

Por su parte, Madrid presenta uno de los itinerarios más cortos entre las diez ciudades mejor valoradas. Aun así, sus 10.268 pasos superan la media europea del estudio, situada en 9.112 pasos. París, en cambio, exige casi el doble de esfuerzo que la capital española.

El estudio demuestra que la concentración de monumentos no siempre se traduce en recorridos cortos. Por eso, quienes quieran descubrir estas ciudades caminando deberían organizar previamente el itinerario, consultar las distancias entre cada parada y llevar calzado cómodo.