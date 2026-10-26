Huelga de Renfe: estos son los servicios mínimos de Cercanías, Media Distancia y AVE para el 29 de octubre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos ante la huelga de 24 horas convocado por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) dirigido al personal del grupo Renfe para el este jueves 29 de octubre.

En concreto, en Cercanías los servicios mínimos quedan establecidos en función de diferentes franjas horarias: en horario punta (de 06:00 horas a 09:00 horas; de 13:30h a 15:30h, y de 18:30h a 20:30h) quedan establecidos en el 75% del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50% del servicio habitual.

los servicios mínimos quedan establecidos en función de diferentes franjas horarias: en horario punta (de 06:00 horas a 09:00 horas; de 13:30h a 15:30h, y de 18:30h a 20:30h) quedan establecidos en el 75% del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50% del servicio habitual. En los trenes de Media Distancia se establece una media de 65% de los servicios habituales.

se establece una media de 65% de los servicios habituales. En los trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, queda establecido en un 73% de los servicios habituales; y en los trenes de mercancía se establece un porcentaje del 26% del servicio programado.

En un comunicado, Renfe ha afirmado que las reivindicaciones alegadas por Semaf para llevar a cabo esta movilización "exceden del ámbito competencial de la empresa", por lo que desde la compañía se considera "incoherente" que se convoque una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas a la misma, como la normativa de tiempos de conducción, o determinadas actuaciones de la inspección de Trabajo, que también están fuera de su capacidad de decisión.

Para Renfe, las cuestiones que Semaf ha planteado para la convocatoria de la huelga tampoco están recogidas en el convenio colectivo firmado por el sindicato el pasado mes de julio.

Así, la compañía ferroviaria defiende su labor ante las peticiones de Semaf de los últimos meses y señala que incluso el propio sindicado reconoce la existencia de acuerdos con la compañía, "que no existen con otras operadoras". De hecho, buena parte de las reivindicaciones de Semaf parten de actuaciones que ya existen o se aplican en Renfe y que el sindicato quiere ver generalizadas al conjunto del sector ferroviario, ha indicado la empresa.

En concreto, ha asegurado que ante condiciones meteorológicas adversas, o situaciones de riesgo, Renfe es el único operador que adopta medidas de seguridad, mientras otros competidores mantienen la circulación, "hecho que también reconoce el sindicato".

Respecto al acuerdo firmado el pasado mes de febrero en el que se adquirió el compromiso de reforzar el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz, acuerdo firmado también por Semaf, la compañía asegura que se han cumplido "de manera íntegra" todas las obligaciones asumidas, tal como se ha informado en las diferentes reuniones de seguimiento del acuerdo desarrolladas en abril, mayo y octubre.

Asimismo, Renfe también defiende haber reforzado la operativa ferroviaria y la seguridad con más de 1.200 nuevos trabajadores contratados, el refuerzo de los equipos de mantenimiento y el impulso de actuaciones para mejorar la fiabilidad de los trenes y la calidad del servicio, entre otras medidas.

Finalmente, Renfe lamenta los perjuicios que esta huelga pueda ocasionar a los viajeros.