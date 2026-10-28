El nuevo cambio de Ryanair desde el 10 de noviembre: adelanta la hora límite para facturar el equipaje

Ryanair cerrará la facturación y la entrega de equipaje en aeropuertos una hora antes del vuelo a partir del 10 de noviembre, adelantando en 20 minutos el tiempo actual, que es de 40 minutos, para evitar que los pasajeros pierdan sus vuelos por "quedarse atrapados" en las colas de control de seguridad.

Así lo ha recordado en un comunicado destacando que esta ampliación del tiempo límite, anunciada en abril, dará al 20% de los pasajeros que facturan equipaje "un poco más de tiempo" para pasar los controles de seguridad y las colas de pasaportes. Quienes no facturen equipaje seguirán haciendo el proceso de viaje como hasta ahora.

Medidores de equipaje de Ryanair | iStock

"Recordamos a los pasajeros que utilicen los servicios de facturación de equipaje en el aeropuerto que lleguen con suficiente antelación y se aseguren de haber realizado la facturación y entregado su equipaje antes del cierre de los mostradores, que tendrá lugar 60 minutos antes de la salida", ha señalado el director de Marketing de Ryanair, Dara Brady.

Esta nueva medida va acompañada de la instalación de quioscos de auto facturación de equipaje. Los quioscos de autoservicio estarán integrados con la aplicación de Ryanair y los pasajeros podrán facturar el equipaje e imprimir sus etiquetas de las maletas.