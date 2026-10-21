Huelgas de Renfe y Ouigo: cuándo son y cómo afecta a los festivos de noviembre

Como bien sabrás el mes de noviembre es bastante agradecido en cuanto a festivos y puentes, el próximo 1 de noviembre se celebra el Día de Todos Los Santos y algunas comunidades como (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra) lo trasladan al lunes 2 de noviembre, dando lugar a un puente de tres días.

Y por otro lado, en Madrid, el lunes 9 de noviembre se celebra el Día de la Almudena, ofreciendo, de nuevo, otro puente de tres días ideal para un pequeño viaje.

Trenes AVE de Renfe. | iStock

Sin embargo, dicha escapada se puede entorpecer si vas a coger algún tren de Renfe o Ouigo, ya que el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga de 24 horas el próximo 29 de octubre en todas las empresas del Grupo Renfe.

Por su parte, Ouigo también ha convocado paros de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre y paros parciales los días 6 y 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre. Las fechas establecidas en la huelga coindicen directamente con los puentes de Todos los Santos, la Almudena y la Constitución.

Tren de Ouigo | Ouigo

La protesta de Ouigo afectará a los servicios de alta velocidad con origen o destino en 15 provincias: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Elche, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Valladolid, Segovia, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

Y por su parte, la huelga de Renfe (que será desde las 00:01 hasta las 23:59 horas), tendrá posibles efectos en Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia y Alta Velocidad. Sin embargo, el Ministerio de Transportes todavía no ha publicado los servicios mínimos.