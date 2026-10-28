¿Hay volcanes en España? Te contamos dónde están y cuáles están activos en 2026

Nuestro país cuenta con una gran herencia volcánica, y no solo en nuestras queridas islas. Según se ha podido saber, hay más de un centenar de volcanes en todo el territorio español. Pues, aunque alrededor de 40 se encuentran en las islas Canarias, que son de origen volcánico, el resto están presentes en la península ibérica. Eso sí, que no cunda el pánico. Solamente unos pocos siguen activos, pero están bajo supervisión extrema.

La erupción del volcán de La Palma es el ejemplo más cercano que tenemos en nuestros días. Pues, inolvidable fue ese 19 de septiembre de 2021 para muchos canarios. Y es que la tierra es impredecible y su erupción estuvo presente hasta el 13 de diciembre del mismo año. Muchos días de desesperación, tristeza y frustración marcaron a todo un país. En el caso del Teide, la situación está controlada. Pero esto no quita que esté siendo supervisado cada año.

¿Qué significa que un volcán está “activo”?

Teide | Imagen de John Sears, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Según se ha podido saber, este término suele generar mucha confusión. En geología, un volcán se considera activo si ha mostrado algún signo de actividad durante el Holoceno, es decir, en los últimos 10.000 años. Pero se explica que esto no quiere decir que esté en erupción ni que vaya a estarlo pronto. Podríamos interpretarlo como que está vivo, pero dormido. En pleno 2026, el archipiélago canario es el único lugar de España que presenta un riesgo volcánico activo. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informa que los volcanes de la península ibérica están inactivos. Por lo tanto, no presentan ningún riesgo.

Las últimas erupciones volcánicas registradas en España

Volcán en erupción | Pixabay

Las islas Canarias son las protagonistas de esta pregunta. Como comentábamos en líneas anteriores, son islas que se forman por erupciones volcánicas. Por lo tanto, son de origen volcánico 100 %. Una auténtica maravilla de la naturaleza que nos proporcionó lo que es conocido como las islas Afortunadas por su maravilloso clima, cultura, historia y gastronomía. Pero ¿cuáles son las últimas erupciones registradas?

La Palma: 2021, en la Cumbre Vieja. Duró 85 días y es considerada la erupción histórica más larga registrada en la isla. Pues, además, destruyó más de 1.300 viviendas.

El Hierro: 2011. Tuvo lugar del 10 de octubre de 2011 al 5 de marzo de 2012 y es considerada la última erupción en territorio español de tipo submarino. Un fenómeno de la naturaleza que dio lugar al nacimiento del volcán Tagoro, cerca de La Restinga.

Tenerife: 1909, la del Chinyero. La erupción del volcán duró 10 días.

Lanzarote: 1824. Los volcanes Tao, Tinguatón y Nuevo del Fuego.

Aunque todos están controlados, este 2026, el Teide (Tenerife) ha recibido especial atención. Desde principios de año, el sistema volcánico atraviesa una fase de actividad sismovolcánica superior a la habitual. Pues, según los expertos, presenta señales de baja frecuencia que pueden estar asociadas al movimiento de fluidos en la profundidad. ¿Será que el volcán se está despertando?

Sea como sea, lo que se sabe a ciencia cierta es que la última vez que erupcionó fue en 1798. Así pues, respecto a la península ibérica, el volcán que destaca es el de La Garrotxa (Girona), catalogado como el más joven y más alto de la península. Su última erupción fue hace unos 11.500 años.