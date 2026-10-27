Mercados de Navidad baratos: 5 trucos para viajar gastando menos y por qué hay que reservar ya

A mediados de noviembre muchas ciudades europeas se engalanan y abren por fin sus mercadillos navideños, y los precios para viajar empiezan a dispararse. Para que visitar estas ciudades de cuento no se convierta en un quebradero de cabeza, la web de viajes baratos Holidayguru reúne cinco trucos prácticos para ahorrar y disfrutar de nuestra merecida escapada invernal.

Mercadillo de Navidad en Berlín | iStock

1. Reserva ahora: la anticipación es el mejor descuento

La regla de oro para casi cualquier viaje también vale para la Navidad: cuanto antes se reserva, menos se suele pagar. Los precios de vuelos y, ante todo, del alojamiento, tienden a subir a medida que se acerca noviembre cuando abren los mercados. Tener nuestro viaje reservado ahora nos permitirá haber elegido con calma entre más hoteles y horarios de vuelos, en lugar de aceptar lo poco que queda disponible.

2. Apuesta por destinos alternativos

Viena, Colmar, Praga o Estrasburgo tienen mercados de postal ¡los mejores de Europa! Pero también precios y aglomeraciones a la altura de su fama. Una alternativa inteligente es mirar hacia ciudades con mercados igual de auténticos y algo menos masificados: Poznan o Breslavia en Polonia; Riga en Letonia o Dortmund y Münster en Alemania son buenas opciones. Y es que la ventaja es doble: los alojamientos son más asequibles al haber menos demanda y el nivel de precios en destinos es, en general, inferior.

3. Viaja en las primeras semanas de mercados

Los mercadillos no suelen cobrar entrada, pero la demanda sí marca el precio del viaje. Los fines de semana concentran la mayor presión sobre hoteles o en fechas clave como el puente de diciembre se dispara el precio de los vuelos. Muchos mercados abren a mediados de noviembre, por lo que elegir las primeras semanas o fechas de lunes a jueves nos hará evitar los picos de demanda y reducir considerablemente el coste total del viaje.

Wienachtsdorf o 'pueblo navideño', el mercadillo de Navidad de Zúrich | Irene Picazo

4. Duerme cerca, no en el centro

Los hoteles o apartamentos situados junto a las plazas de los mercados aplican, sin duda, una prima de ubicación. Alojarse a unos diez o quince minutos a pie o a pocas paradas de tranvía permite pagar menos. Un truco que sin duda aplica a ciudades masificadas como Londres o París, pero también a la famosa Colmar, donde encontramos alojamientos en las ciudades cercanas como Basilea o Eguisheim mucho más económicos.

5. Gasta con cabeza en destino

Vino caliente, dulces, recuerdos o el hecho de que (por las bajas temperaturas) nos sintamos más cómodos en una cafetería puede, sin darnos cuenta, disparar nuestro presupuesto (que debería estar previamente definido). Comer en los propios puestos, probar platos locales en lugar de visitar famosos restaurantes o informarnos de las comisiones de pago y evitar cajeros en países que no utilicen el Euro completan un plan sencillo para disfrutar mucho gastando poco.

"Pese a la inflación y al aumento del precio del queroseno que se traslada de forma contenida al coste de los billetes de avión, estamos viendo un aumento muy superior de reservas a los mercados de Milán, Praga, Budapest y Polonia con respecto a 2025, así como una fuerte demanda a destinos rurales españoles". Alberto Coves, responsable de Comunicación, Holidayguru.