Kennedy Space Center: así es el centro espacial de la NASA que se puede visitar en Florida

Visitar el Kennedy Space Center es adentrarse en uno de los lugares más importantes de la historia espacial. Situado en Florida, este centro de la NASA es mucho más que una base de lanzamiento: también alberga un complejo abierto al público donde es posible conocer los grandes hitos de la exploración espacial y acercarse a los vehículos que hicieron posible algunos de sus avances más importantes.

Una de las primeras paradas es el Rocket Garden, un espacio al aire libre en el que se pueden contemplar diferentes cohetes y réplicas a tamaño real. El recorrido permite observar de cerca los vehículos utilizados durante las primeras décadas de la carrera espacial y entender cómo evolucionó la tecnología empleada por la NASA.

El complejo también cuenta con exposiciones dedicadas al programa Apollo y a la llegada del ser humano a la Luna. En el Apollo/Saturn V Center se puede ver un cohete Saturn V, considerado uno de los cohetes más grandes y potentes que jamás han volado, además de conocer algunos de los objetos y equipos utilizados durante las misiones lunares.

Otra de las grandes protagonistas de la visita es la nave Atlantis, el transbordador espacial que realizó 33 misiones a lo largo de más de dos décadas. La nave participó en operaciones científicas, el despliegue de satélites y trabajos relacionados con el telescopio espacial Hubble y la Estación Espacial Internacional, antes de ser retirada en 2011.

Además de contemplar vehículos espaciales históricos, los visitantes pueden disfrutar de experiencias interactivas y simuladores que recrean las sensaciones de un despegue. El complejo también organiza encuentros con astronautas, proyecciones y actividades educativas relacionadas con la exploración del espacio.

Uno de los momentos más emocionantes es la posibilidad de presenciar un lanzamiento espacial. Dependiendo de la misión y de la fecha, el complejo ofrece zonas de observación, comentarios en directo y asientos para seguir el despegue desde una ubicación privilegiada.

Por todo ello, el Kennedy Space Center es una de las visitas imprescindibles de la Space Coast de Florida. Un lugar en el que la historia, la ciencia y el futuro de la exploración espacial se reúnen en un mismo recorrido.