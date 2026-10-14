El pueblo medieval de Valladolid que tiene una muralla y es conocido como "la villa del libro"

Urueña es una villa medieval amurallada de la provincia de Valladolid, con unos 200 habitantes y más de 10 librerías. Presume de ser el pueblo de España con más librerías por habitante, y es fácil entender por qué: caminar por sus calles empedradas es ir saltando de una tienda de libros a otra.

Cómo empezó todo

La historia arranca antes de que el pueblo se llenara de librerías. En 1985 se instaló aquí el Centro Etnográfico Joaquín Díaz, un museo del folclorista Joaquín Díaz, con sus colecciones de grabados, pliegos de cordel, instrumentos y fonoteca. Atrajo visitantes, y en 1992 abrió la primera librería

En 2007, la Diputación de Valladolid dio el paso definitivo y convirtió Urueña en la primera Villa del Libro de España. Se inspiró en pueblos como Hay-on-Wye (Gales), Redu (Bélgica), Montolieu (Francia) o Bredevoort (Países Bajos), que habían revitalizado su economía con los libros.

Librerías para todos los gustos

Lo curioso es que casi todas son especializadas. Hay tiendas de cuentos, de cine, de periodismo y fotografía, y de gastronomía, entre otras.

Una de las más originales es Kinari Books, atendida por un japonés. Vende libros ilustrados de animales, títulos representativos de la cultura de Japón e incluso algunos mangas, junto con una pequeña oferta de cervezas y vinos japoneses y vallisoletanos.

Cada librería tiene sus propios días de apertura, así que conviene consultar los horarios si quieres entrar en una en concreto.

Museos para seguir leyendo (y escuchando)

La Villa del Libro tiene más cosas que ver además de las tiendas. Hay varios espacios de museo, como el Museo del Cuento, el Museo de la Música, con más de 500 instrumentos, y el Museo de las Campanas, con piezas de los siglos XV al XX. El centro e-LEA Miguel Delibes está dedicado a la lectura y la escritura.

También tienen su sede aquí la Fundación Joaquín Díaz y la Asociación para la Recuperación de la Caligrafía Antigua.

Un paseo por la muralla

Urueña se alza sobre una loma, con sus casas de adobe restauradas y una muralla medieval de los siglos XII y XIII. Se puede recorrer desde arriba casi todo el perímetro, con vistas a la comarca de Tierra de Campos y una buena vista aérea del pueblo.

La historia del lugar es más antigua. Primero lo habitaron los vacceos, luego fue romanizado y en el siglo X se cristianizó. Era un punto defensivo en la frontera entre los reinos de León y Castilla, y entre los siglos XII y XIV fue cabeza del Infantado de Valladolid.

Del castillo solo quedan ruinas, pero también merecen una visita. Allí vivió doña María de Padilla, amante de Pedro I el Cruel, y estuvieron presos personajes como la princesa Beatriz de Portugal o el conde de Urgel Jaime II.

Dónde comer y dormir

Para ser tan pequeño, el pueblo tiene bastante oferta: unos seis establecimientos de restauración y media docena de alojamientos. En el Mesón Villa de Urueña hay un menú diario con platos como revuelto de morcilla con piñones o conejo estofado al ajillo, con vino de la casa y postre, por unos 18 euros.

Urueña es conjunto histórico-artístico desde 1975 y forma parte de los Pueblos Más Bonitos de España desde 2014. Es un sitio para ir sin prisa, tanto si te gustan los libros como si prefieres la historia o la cocina castellana.