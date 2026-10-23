Finlandia busca solteros para viajar al país en 2027 y disfrutar de una cita gastronómica a ciegas: cómo participar

Finlandia, conocido como el país más feliz del mundo, invita este invierno a solteros de todo el mundo a descubrir uno de sus secretos mejor guardados: su gastronomía. A través de una experiencia única que combina gastronomía, viaje y dating, 16 participantes tendrán la oportunidad de conocer Finlandia de una manera diferente, compartiendo una experiencia culinaria con otros solteros internacionales.

Bajo el nombre Finnish Dinner Date, los participantes seleccionados viajarán a Finlandia en febrero de 2027 para vivir una experiencia gastronómica de cuatro días, cuyo punto culminante será una cena de degustación a la luz de las velas, basada en las tradiciones culinarias más representativas del país.

Finlandia en otoño | iStock

La experiencia tendrá lugar en Helsinki y Tampere, en la región de los lagos (Lakeland), aunque el destino exacto será una primera "cita a ciegas": los participantes descubrirán dónde tendrá lugar su experiencia al confirmar su participación. En cada destino se reunirán ocho participantes para compartir la cena y disfrutar de uno de los menús oficiales de degustación de Finlandia.

Una cita a ciegas para enamorarse de Finlandia

La iniciativa supone una nueva y romántica vuelta de tuerca a los Official Tasting menus creados recientemente por Finlandia para definir y dar a conocer su gastronomía nacional. Estas experiencias gastronómicas están concebidas como un recorrido multisensorial por las diferentes regiones del país, en el que la comida se combina con historias, paisajes y tradiciones locales.

La propuesta también se inspira en el fenómeno finlandés "Sinkkukori", las conocidas cestas de la compra de color rosa que algunos solteros utilizan para señalar de forma divertida que están abiertos a conocer a alguien mientras hacen la compra.

"La gastronomía finlandesa es una expresión directa de nuestra conocida forma de vida feliz: una manera de conectar con el lugar, con las estaciones y con las personas que nos rodean", explica Heli Jimenez, Senior Director, International Marketing de Business Finland. "La comida reúne a los finlandeses y ahora invitamos a viajeros de todo el mundo a formar parte de ello de una manera verdaderamente única".

Mesa de degustación oficial de Finlandia | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

Los menús estarán diseñados por chefs finlandeses de reconocido prestigio. En Helsinki, el menú estará a cargo de Adele Kinnunen, Head Chef de Café Savoy y conocida también por su participación en Finland's Masterchef Professionals. En Lakeland, el menú será creado por Henry Tikkanen, restaurador de Gösta, representante de Finlandia en el Bocuse d’Or y elegido Chef Finlandés del Año en 2001.

Finlandia, el destino gastronómico por descubrir

Aunque gastronomías como la italiana, china o incluso otras cocinas nórdicas cuentan ya con un amplio reconocimiento internacional, la gastronomía finlandesa continúa siendo uno de los grandes tesoros gastronómicos por descubrir en Europa.

Su cocina está profundamente ligada a la naturaleza y al cambio de las estaciones. Pescados salvajes, caza, frutos del bosque, setas y otros ingredientes locales son la base de una gastronomía estacional que apuesta por la sencillez, la pureza y la autenticidad.

Auroras boreales en Finlandia | iStock

A través de esta iniciativa, Finlandia quiere mostrar que su gastronomía es mucho más que lo que llega al plato: es también una forma de conocer sus paisajes, sus tradiciones y su manera de vivir.

"Desde las tradiciones gastronómicas relacionadas con la sauna hasta la recolección de alimentos silvestres, la cocina finlandesa cuenta una historia que no se encuentra en ningún otro lugar. Queremos que los visitantes vivan esa historia al completo", afirma Jiménez. "Al venir al país más feliz del mundo, quizá encuentren el amor: entre ellos, en la comida finlandesa o en su nuevo destino turístico favorito".

Finnish Dinner Date: cómo participar

Las experiencias Finnish Dinner Date tendrán lugar entre el 9 y el 19 de febrero de 2027, con una experiencia en Helsinki y otra en Tampere.