El pueblo de Granada conocido como la "Capadocia de Andalucía" que está rodeado de desiertos, cuevas y dólmenes

No hace falta viajar hasta Turquía para encontrarse con un paisaje que parece sacado de otro planeta. En el norte de la provincia de Granada, dentro del Geoparque de Granada, se encuentra Gorafe, un pequeño municipio rodeado de barrancos, formaciones rocosas y terrenos áridos que le han valido comparaciones con la famosa Capadocia.

Uno de sus grandes atractivos es el Desierto de Gorafe, también conocido por zonas como Los Coloraos. Aquí, la erosión ha modelado durante miles de años un paisaje de badlands o "malas tierras", caracterizado por cárcavas, montañas de diferentes tonalidades y profundos barrancos.

Este escenario forma parte del Geoparque de Granada, un territorio de enorme valor geológico y paisajístico en el que pueden encontrarse desde yacimientos paleontológicos hasta espectaculares valles y formaciones creadas por la acción del agua y el paso del tiempo.

El Desierto de Gorafe, un paisaje de otro planeta

Recorrer el entorno de Gorafe permite contemplar algunos de los paisajes más peculiares de Andalucía. Las montañas y barrancos presentan tonos rojizos, ocres y blanquecinos que cambian según la luz del día, creando panorámicas especialmente llamativas al amanecer y al atardecer.

Existen diferentes rutas para conocer la zona, tanto a pie como en bicicleta o mediante recorridos en vehículo por pistas habilitadas. Uno de los lugares más conocidos es Los Coloraos, donde las formas de la erosión adquieren un aspecto casi lunar. Desde distintos puntos elevados también es posible contemplar el valle del río Gor, que ha excavado un profundo cañón a su paso por este territorio.

Uno de los mayores conjuntos de dólmenes de España

Pero Gorafe no destaca únicamente por sus paisajes. El municipio conserva un impresionante patrimonio prehistórico gracias a su Parque Megalítico.

En esta zona se encuentran alrededor de 240 dólmenes distribuidos en diez necrópolis, lo que supone la mayor concentración de túmulos prehistóricos de España. Muchos de ellos pueden contemplarse a través de diferentes itinerarios que recorren lugares como Las Majadillas, Hoyas del Conquín Alto, Hoyas del Conquín Bajo y Llano de los Olivares.

Para entender mejor la importancia de estos monumentos funerarios también merece la pena acercarse al Centro de Interpretación del Megalitismo de Gorafe, donde se explica cómo vivían las poblaciones que ocuparon este territorio durante la Prehistoria.

Casas cueva y un pueblo excavado en la montaña

Otra de las señas de identidad de Gorafe son sus casas cueva, excavadas directamente en las laderas que rodean el pueblo. Este tipo de viviendas es habitual en diferentes municipios del Geoparque de Granada y forma parte de la arquitectura tradicional de la zona.

Algunas de estas cuevas se han convertido actualmente en alojamientos rurales, por lo que es posible pasar la noche dentro de la montaña y disfrutar de una experiencia diferente durante una escapada por Granada.

Un lugar privilegiado para ver las estrellas

Cuando cae la noche, Gorafe ofrece otro de sus grandes espectáculos. La escasa contaminación lumínica de este entorno lo convierte en un lugar privilegiado para practicar astroturismo.

La localidad cuenta con reconocimiento relacionado con la calidad de sus cielos y dispone de espacios dedicados a la observación astronómica, convirtiendo una visita al desierto en un plan que puede continuar incluso después de la puesta de sol.

Paisajes desérticos, cuevas, restos prehistóricos y cielos estrellados hacen de Gorafe uno de los rincones más sorprendentes de Granada, un lugar que explica perfectamente por qué muchos lo comparan con la espectacular Capadocia turca.