La piscina natural más grande de España ya tiene fecha de apertura para este 2026

Ahora que ha llegado el calor son muchas las personas que están buscando un lugar paradisiaco para poder refrescarse. Recientemente te contábamos que dos playas de España están entre las mejores del mundo de 2026, pero lo cierto es que las piscinas naturales cada vez reciben más turistas.

En Madrid y alrededores puedes encontrarte muchas piscinas naturales, como Las Presillas, las de Cercedilla, la de Bolarque o la de Alberche. Pero una de las más famosas es la de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya, que ostenta el título de la piscina natural más grande de España.

Este año la piscina natural de Riosequillo abrirá por primera vez el próximo 30 de junio y estará disponible hasta el 30 de agosto. Cuenta con 4.500m2, tiene dos piscinas (adultos e infantil) vigiladas por socorristas, zonas de descanso con césped, bar-restaurante y un pinar con merenderos, el aforo es de 2305 personas, ¡una pasada!

Horarios y precios de las entradas

El horario de la piscina natural de Riosequillo es el siguiente:

De martes a viernes de 11:00 a 20:00 horas

Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas

El precio de las entradas es el siguiente:

Entrada general: 9 euros de martes a viernes y 14 euros sábados, domingos y festivos

Entrada reducida: 6 euros de martes a viernes y 10 euros sábados, domingos y festivos

Entrada para grupos: 6 euros de martes a viernes

Las entradas se compran de forma exclusiva en taquilla y sólo se vende una entrada por persona que se encuentre físicamente en taquilla. Una vez se agoten las entradas, no habrá posibilidad de acceder al área durante toda la jornada.

Cómo llegar

El área recreativa se encuentra frente al embalse de Riosequillo, a escasos 2 km del municipio de Buitrago del Lozoya.

Para llegar, te recomendamos el coche (tomando la salida 74 de la A1 ) o el autobús. Ya que contamos con aparcamiento gratuito con 700 plazas y paradas de autobús a menos de 15 minutos andando.