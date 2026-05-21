El turismo del running: cuánto cuesta viajar por Europa para correr una maratón

En los últimos años, correr una maratón ha dejado de ser solo un reto deportivo para convertirse también en una forma de viajar. Cada vez más runners eligen destino en función de la carrera, combinando entrenamiento, turismo y ocio en una misma experiencia. Sin embargo, el coste de participar puede variar mucho de una ciudad a otra, especialmente para quienes viajan desde el extranjero.

Un nuevo estudio de SportsShoes analiza cuáles son las maratones europeas más caras y más económicas para los corredores que viajan desde el extranjero. Para ello, se ha tenido en cuenta el coste de inscripción para participantes internacionales, el precio medio de una noche de hotel y el gasto diario en transporte en la ciudad donde se celebra cada prueba.

Según el análisis, la Maratón de Valencia se sitúa como la quinta más cara de Europa, con un coste total estimado de 341 €. La cifra incluye una cuota de inscripción de 180 €, una noche de hotel de unos 143 € y un gasto diario en transporte de 18 €.

Personas en una maratón | iStock

Aunque Valencia se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario runner europeo, especialmente por su recorrido rápido y su atractivo para quienes buscan mejorar marca, el estudio muestra que participar en la prueba puede suponer un desembolso superior al de otras maratones internacionales de gran prestigio, como Ámsterdam, Berlín, Lisboa, Florencia o Dublín.

En lo más alto del ranking se encuentra la Maratón de Zermatt, en Suiza, con un coste total de 567 €. Aunque su inscripción, de 215 €, no es la más elevada de la lista, el precio medio del alojamiento ronda los 300 € por noche, lo que la convierte en la prueba más cara de Europa.

La Maratón de Londres ocupa la segunda posición, con un coste estimado de 443 €, impulsado sobre todo por su elevada cuota de inscripción, de 259 €, la más alta entre las carreras analizadas. Le siguen la Maratón de Ginebra (372 €) y la Maratón de París (355 €).

Las 15 maratones más caras de Europa en las que participar

clasificación maratones | SportsShoes

Europa del Este, la alternativa más económica para correr una maratón

En el extremo contrario, el estudio sitúa a la Maratón de Sofía, en Bulgaria, como la más económica de Europa, con un coste total estimado de solo 113 €. Esto supone una diferencia de más de 450 € respecto a la prueba más cara del continente.

Polonia destaca como uno de los destinos más asequibles para los corredores, con tres maratones entre las más económicas: Varsovia (115 €), Cracovia (124 €) y Poznan (129 €).

También aparecen entre las opciones más baratas la Maratón de Belgrado (131 €), en Serbia, y la Maratón de Vilna (133 €), en Lituania.