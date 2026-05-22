El pueblo de Galicia donde Pedro Alonso pasó parte de su infancia: Tiene solo 400 habitantes

Pedro Alonso es uno de los actores más queridos de nuestro país y ahora vuelve estar en el foco gracias a Berlín y La Dama del Armiño (la nueva entrega del universo de La Casa de Papel), que acaba de estrenarse en Netflix.

El actor ha viajado por todo el mundo gracias a su trabajo, pero lo cierto es que siempre se ha mostrado enamorado de un pequeño pueblo de Galicia, donde pasó parte de su infancia. Se trata de Soutelo de Montes, el pueblo de su padre, y en alguna que otra ocasión ha hablado de él con mucho cariño.

"Esta tierra forma parte de mi corazón y de mi entraña", decía durante el homenaje que le concedía la asociación Amigos da Terra de Montes, tal y como recogió El Faro de Vigo.

Soutelo de Montes, un pueblo de 400 habitantes

Soutelo de Montes es una encantadora parroquia y pueblo del municipio de Forcarei (Pontevedra), en plena comarca de Tierra de Montes. Este pueblo de unos 400 habitantes destaca por su arquitectura tradicional, su fuerte arraigo cultural y por estar rodeado de frondosos paisajes verdes.

Si lo visitas no te puedes perder su patrimonio arquitectónico singular y su entorno natural de montaña. Destacan algunos lugares como la Plaza dos Gaiteros, aquí se encuentra un monumento escultórico en honor a Os Gaiteros de Soutelo, que representan a cuatro niños gaiteros, que ayudaron a difundir la cultura gallega por toda España.

Otro de los lugares que también tienes que visitar es Peto das Ánimas, un pequeño santuario del siglo XIX dedicado a las almas del purgatorio. Entre sus fiestas más destacadas está la Festa do Gaitero, declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego