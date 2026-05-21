Feria del Libro de Madrid 2026: Horarios, casetas, firmas de autores y todo lo que necesitas saber

La Feria del Libro de Madrid 2026 se celebra del 29 de mayo al 14 de junio en el Parque de El Retiro. El cartel de este año es obra del ilustrador Miguel Pang y está marcado por el humor, el color y el amor a la lectura. La imagen sitúa en el centro un pino del parque de El Retiro, donde se celebra el evento, y del que cuelgan múltiples personajes leyendo en posturas absurdas.

El horario oficial de la Feria del Libro de Madrid 2026 es el siguiente:

De lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas Sábados y domingos de 10:30 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

Programación y firmas de autores

Además, la feria contará con una amplia programación (que puedes encontrar en este enlace) con presentaciones literarias, exposiciones, encuentros con autores, mesas redondas, talleres, recitales, firmas de libros y actividades infantiles (como cuentacuentos), además de espacios dedicados al cómic, la novela gráfica y los pódcasts en directo.

Feria del Libro de Madrid | iStock

La Feria del Libro de Madrid reunirá este año a algunos de los autores más destacados y seguidos del panorama literario actual. Entre los nombres más populares figuran Fernando Aramburu, Juan Gómez-Jurado, Alice Kellen, Sonsoles Ónega, Eduardo Mendoza, Inma Rubiales o Juan del Val, además de escritores de géneros tan diversos como la novela negra, la romántica, el ensayo o la literatura juvenil. También participarán autores con gran presencia mediática como Roberto Leal, Máximo Huerta o Lucía Galán Bertrand, consolidando una programación pensada para públicos muy variados. Puedes encontrar todas las casetas y horarios de firmas de autores en este enlace.

La feria refuerza además su carácter internacional con la presencia de escritores iberoamericanos y europeos, así como autores vinculados al humor, temática central de esta edición. A lo largo de las jornadas, los asistentes podrán encontrar firmas, encuentros y conversaciones literarias con figuras reconocidas como Javier Cercas, David Uclés o Manel Loureiro, en un evento que convierte de nuevo al parque de El Retiro en uno de los grandes escaparates culturales del país.