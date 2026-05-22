Homenaje Templario de Monzón: Cuándo es, programa completo y todo lo que necesitas saber

El XXIV Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-Rodón de Monzón tiene lugar los días 22, 23 y 24 de mayo y es una fiesta declarada de Interés Turístico de Aragón y de Interés Turístico Nacional. Además, es miembro de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.

Es una de las recreaciones históricas más importantes de Aragón y se celebra cada año en la localidad de Monzón (Huesca). Este evento transporta la ciudad a la Edad Media para rendir homenaje al rey Jaime I el Conquistador y a su mentor, el caballero templario Guillem de Mont-rodón.

Durante varios días, Monzón se llena de: mercados medievales, campamentos templarios, desfiles históricos, torneos y combates, representaciones teatrales, música y danzas medievales, talleres artesanales y actividades infantiles.

Uno de los momentos más esperados es el gran desfile templario y las recreaciones que tienen lugar en el castillo de Monzón, una fortaleza de origen árabe reformada por los templarios.

Además de su valor histórico, la fiesta se ha convertido en un importante atractivo turístico y cultural de Aragón, atrayendo cada año a miles de visitantes y amantes de la historia medieval. El ambiente en las calles, con vecinos vestidos de época y una cuidada ambientación, hace que la experiencia sea especialmente inmersiva.

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Sobre la recreación histórica

Con este evento de recreación histórica se conmemora la llegada y estancia en Monzón siendo niño, del rey Jaime I el Conquistador y su tutela por la Orden del Temple entre los años 1214 y 1217. Se honra también la figura de su maestro, el comendador de la Orden, Guillem de Mont-rodón.

Durante los años en que el infante Jaime residió en el castillo de Monzón, la villa se convirtió en el centro de todas las atenciones del reino. Fue aquí donde comenzó la apasionante historia de un niño destinado a convertirse en uno de los reyes más grandes de Aragón.

Durante todo el fin de semana Monzón retrocede al siglo XIII y revive su esplendor medieval, disfrutando de la compañía de personajes históricos que hicieron grande a nuestra ciudad.

Los frares templarios de Monzón forjaron una leyenda que discurre a través de 166 años. Tras los muros de su castillo almacenaron diezmos, ganaron guerras, resistieron asedios y educaron reyes.

Jaime I, rey de Aragón, fue educado en Monzón entre 1214 y 1217 por el maestre templario Guillem de Mont-rodón, infanzón que llegó a la maestría por su coraje y su labor al lado de Pedro II. Tres años determinantes para su futuro. Adéntrate en el Homenaje que cada año los montisonenses celebramos en honor al maestre templario.