Visita del papa León XIV en Madrid: Autobuses gratis, cortes de tráfico y lo que necesitas saber

La visita del papa León XIV a Madrid obligará a activar un importante dispositivo de movilidad en la ciudad, con cortes de tráfico y restricciones en varios puntos de la capital durante los preparativos y celebración de los actos oficiales. El Ayuntamiento, que ha anunciado los cortes de tráfico, recomienda evitar el uso del coche privado y utilizar el transporte público para desplazarse.

Las principales afecciones se producirán en el eje Castellana-Recoletos, Plaza de Cibeles y el entorno del estadio Santiago Bernabéu, aunque también habrá incidencias en otras zonas céntricas de Madrid. Además de los cortes, se prevén ocupaciones de calzada, restricciones puntuales y modificaciones en la circulación.

Autobus EMT Madrid | iStock

El Consistorio irá actualizando toda la información relacionada con el tráfico a través de la web municipal de incidencias y del portal InformoMadrid, donde se podrá consultar el estado de la circulación en tiempo real, cámaras de tráfico y niveles de servicio.

Con motivo de la visita papal, el Ayuntamiento también ha preparado un amplio despliegue informativo y turístico en la ciudad. Madrid decorará algunos de sus principales espacios con los colores blanco y amarillo del Vaticano, instalará banderolas y lonas en distintos puntos y vinilará 30 autobuses de EMT Madrid con la imagen oficial de la visita.

Además, se habilitará un dispositivo especial de atención turística con información práctica para visitantes y peregrinos, un punto de atención en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y una web específica en esmadrid.com. También se ha creado la ruta turística "Madrid sacro", que recorrerá 14 iglesias y monasterios históricos de la capital.

Durante los días de la visita, varios museos municipales ampliarán horarios y abrirán gratis durante la denominada "Noche en Blanco (y Amarillo)" del 6 al 7 de junio.

Autobuses y BiciMad gratis

Las bicicletas de Bicimad de Madrid | iStock

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y el servicio de bicimad serán gratuitos entre los días 3 y 9 de junio. Se prevé un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio.

Refuerzo de taxis

Se autorizará un refuerzo del servicio del taxi los días 6 y 7 de junio permitiendo que puedan prestar servicio todas las licencias de taxi incluyendo aquellas que debían librar.

Taxis en Madrid | iStock

Se está valorando con las Asociaciones del sector del taxi la posibilidad de extender el refuerzo al día 5 de junio por la tarde ante el previsible aumento de demanda como consecuencia de la llegada de los asistentes a las celebraciones.

Afecciones de las líneas de autobús

En cuanto a las afecciones a las líneas de autobuses de EMT Madrid, el principal impacto se localizará también en las plazas que acogerán la vigilia y la eucaristía. La empresa municipal prevé un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio, que suponen aproximadamente un 25 % de incremento sobre la dotación prevista.

En Lima, el sábado 6 de junio, se desviarán 22 líneas (3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147, 150) y se suprimirán otras durante la vigilia (149 y S10). El servicio especial S10 entre plaza de Castilla y Nuevos Ministerios se verá afectado, debido a los cortes en los días previos a este acto.

El domingo 7, en la plaza de Cibeles, un total de 25 líneas verán desviado su itinerario: 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150, Express Aeropuerto. Se suprimirá la línea 002 durante la misa y las líneas nocturnas verán modificadas sus cabeceras.