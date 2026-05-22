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Visita del papa León XIV en Madrid: Autobuses gratis, cortes de tráfico y lo que necesitas saber
Madrid se prepara para la visita del papa León XIV con un amplio dispositivo especial que afectará a la movilidad de la ciudad durante varios días. El Ayuntamiento ya ha anunciado cortes de tráfico, desvíos de autobuses, refuerzo del taxi y transporte público gratuito para facilitar los desplazamientos durante los actos oficiales.
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La visita del papa León XIV a Madrid obligará a activar un importante dispositivo de movilidad en la ciudad, con cortes de tráfico y restricciones en varios puntos de la capital durante los preparativos y celebración de los actos oficiales. El Ayuntamiento, que ha anunciado los cortes de tráfico, recomienda evitar el uso del coche privado y utilizar el transporte público para desplazarse.
Las principales afecciones se producirán en el eje Castellana-Recoletos, Plaza de Cibeles y el entorno del estadio Santiago Bernabéu, aunque también habrá incidencias en otras zonas céntricas de Madrid. Además de los cortes, se prevén ocupaciones de calzada, restricciones puntuales y modificaciones en la circulación.
El Consistorio irá actualizando toda la información relacionada con el tráfico a través de la web municipal de incidencias y del portal InformoMadrid, donde se podrá consultar el estado de la circulación en tiempo real, cámaras de tráfico y niveles de servicio.
Con motivo de la visita papal, el Ayuntamiento también ha preparado un amplio despliegue informativo y turístico en la ciudad. Madrid decorará algunos de sus principales espacios con los colores blanco y amarillo del Vaticano, instalará banderolas y lonas en distintos puntos y vinilará 30 autobuses de EMT Madrid con la imagen oficial de la visita.
Además, se habilitará un dispositivo especial de atención turística con información práctica para visitantes y peregrinos, un punto de atención en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y una web específica en esmadrid.com. También se ha creado la ruta turística "Madrid sacro", que recorrerá 14 iglesias y monasterios históricos de la capital.
Durante los días de la visita, varios museos municipales ampliarán horarios y abrirán gratis durante la denominada "Noche en Blanco (y Amarillo)" del 6 al 7 de junio.
Autobuses y BiciMad gratis
Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y el servicio de bicimad serán gratuitos entre los días 3 y 9 de junio. Se prevé un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio.
Refuerzo de taxis
Se autorizará un refuerzo del servicio del taxi los días 6 y 7 de junio permitiendo que puedan prestar servicio todas las licencias de taxi incluyendo aquellas que debían librar.
Se está valorando con las Asociaciones del sector del taxi la posibilidad de extender el refuerzo al día 5 de junio por la tarde ante el previsible aumento de demanda como consecuencia de la llegada de los asistentes a las celebraciones.
Afecciones de las líneas de autobús
En cuanto a las afecciones a las líneas de autobuses de EMT Madrid, el principal impacto se localizará también en las plazas que acogerán la vigilia y la eucaristía. La empresa municipal prevé un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio, que suponen aproximadamente un 25 % de incremento sobre la dotación prevista.
En Lima, el sábado 6 de junio, se desviarán 22 líneas (3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147, 150) y se suprimirán otras durante la vigilia (149 y S10). El servicio especial S10 entre plaza de Castilla y Nuevos Ministerios se verá afectado, debido a los cortes en los días previos a este acto.
El domingo 7, en la plaza de Cibeles, un total de 25 líneas verán desviado su itinerario: 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150, Express Aeropuerto. Se suprimirá la línea 002 durante la misa y las líneas nocturnas verán modificadas sus cabeceras.
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