La fuente más grande del mundo con música y luces está en Tokio: Un nuevo espectáculo

La ciudad de Tokio continúa consolidando su posición como uno de los destinos más innovadores del mundo mediante la integración de tecnología de vanguardia y entretenimiento.

La capital japonesa ha presentado recientemente su última gran apuesta: Tokyo Aqua Symphony, un espectáculo de agua, música y luces ubicado en el parque marítimo de la isla de Odaiba, que ya se postula como un nuevo icono del paisaje urbano de la metrópoli.

Esta nueva atracción se distingue por sus dimensiones monumentales, alcanzando los 150 metros de altura y 250 metros de anchura, lo que la sitúa entre las fuentes más grandes a nivel global.

El espectáculo, inspirado en la emblemática flor del cerezo Somei Yoshino, ofrece coreografías acuáticas sincronizadas frente a la bahía de Tokio, contando con el Rainbow Bridge y la Tokyo Tower como telón de fondo. Con pases diurnos y nocturnos, la instalación busca transformar la experiencia sensorial de los visitantes en la zona costera de Odaiba.

En paralelo a esta inauguración, la capital nipona refuerza su oferta de ocio inmersivo a través de espacios de arte digital de referencia internacional. Destaca especialmente el museo teamLab Borderless, ubicado en Azabudai Hills, donde las obras interactúan con el público en tiempo real.

Asimismo, el espacio teamLab Planets, en el área de Toyosu, complementa esta propuesta con instalaciones multisensoriales que invitan a los asistentes a recorrer salas con agua y espejos de manera descalza, reaccionando cada proyección al movimiento humano.

Por otro lado, la innovación tecnológica de la ciudad tiene su epicentro en el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación, conocido como Miraikan. Este centro, especializado en inteligencia artificial y robótica humanoide, permite a los visitantes explorar los avances del futuro.

No obstante, la institución ha comunicado que sus instalaciones permanecerán cerradas por obras de mantenimiento y renovación integral desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 22 de abril de 2027.

Finalmente, el carácter cosmopolita de Tokio se extiende a sus barrios más icónicos como Shibuya y Shinjuku.

Estos distritos, caracterizados por su arquitectura de vanguardia, grandes pantallas LED y gastronomía futurista, completan una propuesta turística que busca fusionar la tradición japonesa con las tendencias tecnológicas más disruptivas del siglo XXI.