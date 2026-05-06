El municipio de Cáceres que también es conocido como "el pueblo de las tres mentiras"

Si hay una sección que nos encanta en Viajestic es nuestro famoso "pueblos con apodo", como es el caso de Empuriabrava, en Girona, que es conocido como "La Venecia de la Costa Brava". Pero... ¿sabías que en Cáceres también hay un municipio conocido como "el pueblo de las tres mentiras"?

Con permiso de Santillana del Mar (Cantabria), que es el pueblo más famoso con el mote de "las tres mentiras" (no es santa, no es llana, no tiene mar), otro ejemplo destacado de esta curiosidad toponímica en España es Aldeanueva del Camino (Cáceres).

Según la tradición local, el nombre no se corresponde con su realidad: ni es aldea (tiene entidad propia y gran historia), ni es nueva (sus orígenes son antiguos), y a menudo se ironiza con que ni tiene un solo camino, siendo la Vía de la Plata su eje. Te explicamos:

No es Aldea: A pesar de su nombre, es una villa con importancia histórica en el Valle del Ambroz, marcada por su pasado romano y mercado de ganado.

A pesar de su nombre, es una villa con importancia histórica en el Valle del Ambroz, marcada por su pasado romano y mercado de ganado. No es Nueva: Es un asentamiento antiguo, clave en la Vía de la Plata, que creció considerablemente antes de que el término "nueva" fuera apropiado para definirla.

Es un asentamiento antiguo, clave en la Vía de la Plata, que creció considerablemente antes de que el término "nueva" fuera apropiado para definirla. El juego del Camino: Se juega con la ironía de su nombre, haciendo referencia a que es un lugar de paso histórico (Vía de la Plata) y que no se limita a un único camino.

Qué ver en Aldeanueva del Camino

Aldeanueva del Camino, situada en pleno Valle del Ambroz, es un destino marcado por su historia como paso clave de la Vía de la Plata. Al haber estado dividida históricamente entre los reinos de Castilla y León, posee la particularidad de tener dos iglesias parroquiales y una arquitectura que refleja este pasado de frontera.

Algunos lugares que no te puedes perder de su patrimonio histórico y sus monumentos son:

Iglesia de Nuestra Señora del Olmo : Situada en la parte alta (antigua zona de Castilla), data del siglo XV y destaca por sus robustos contrafuertes y su estilo gótico de transición.

: Situada en la parte alta (antigua zona de Castilla), data del siglo XV y destaca por sus robustos contrafuertes y su estilo gótico de transición. Iglesia de San Servando : Ubicada en la parte baja (antigua zona de León), es también de estilo gótico y cuenta con una interesante torre junto a la cabecera.

: Ubicada en la parte baja (antigua zona de León), es también de estilo gótico y cuenta con una interesante torre junto a la cabecera. Puentes Romanos y Medievales: Se conservan varios puentes sobre el río Ambroz y la Garganta Buitrera que atestiguan el origen romano de la villa como asentamiento en la calzada. Destaca el Puente de la Carretera, del siglo XVIII sobre cimientos romanos.

Se conservan varios puentes sobre el río Ambroz y la Garganta Buitrera que atestiguan el origen romano de la villa como asentamiento en la calzada. Destaca el Puente de la Carretera, del siglo XVIII sobre cimientos romanos. Plaza del Mercado y Calle Severiano Masides: Conservan la esencia de la arquitectura serrana con balconadas tradicionales de madera.

Y de su naturaleza y sus árboles destacan: