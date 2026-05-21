Los mejores planes para hacer en Madrid antes de que termine mayo

Mayo es un mes que, con la llegada de la primavera y las temperaturas casi veraniegas, incita a estar más en la calle y a hacer planes con amigos, familia o pareja. Experiencias, aventuras, salir a comer o a cenar...

Es por eso que en Viajestic hemos querido recoger algunos planes que tienes que hacer en la capital antes de que acabe este mes, ¡no te lo pierdas!

Planes en Madrid

Jardines del Palacio de Liria

Palacio de Liria de Madrid | iStock

Los jardines del Palacio de Liria, uno de los rincones más exclusivos y desconocidos de Madrid, han reabierto al público de forma temporal con visitas guiadas hasta el 31 de agosto. Este espacio histórico de la Casa de Alba, habitualmente cerrado, permite recorrer jardines de inspiración francesa e inglesa, esculturas, estanques y hasta un pequeño cementerio de mascotas vinculado a Cayetana de Alba. Las visitas duran 45 minutos y las entradas cuestan desde 10 euros.

Influmarket

WEAR CREATORS celebrará el próximo 24 de mayo en RITA'S Mirador, en el estadio Riyadh Metropolitano de Madrid, la segunda edición de su market de moda circular impulsado por influencers y creadoras de contenido.

El evento reunirá a conocidas figuras del mundo digital que venderán ropa de segunda mano, prendas vintage y piezas exclusivas, además de ofrecer música en directo, food trucks, talleres gratuitos y actividades de marcas. Tras el éxito de su primera edición, que reunió a más de 1.400 asistentes y logró gran repercusión en redes sociales, la organización busca consolidar este encuentro como uno de los eventos lifestyle y de moda sostenible con más proyección en España.

Ikono

IKONO 2026 | IKONO Madrid

IKONO ha renovado por completo su espacio inmersivo de Madrid con nuevas experiencias interactivas centradas en el juego, la creatividad y la participación del visitante. La compañía española, pionera en ocio inmersivo y con más de dos millones de visitantes en todo el mundo, incorpora instalaciones como Light Painting, Silver Balloons o Retro Arcade para transformar al público en parte activa de la experiencia. Con esta reinvención, IKONO busca consolidar Madrid como su principal escaparate europeo y reforzar su apuesta por un ocio sensorial pensado tanto para niños como para adultos.

Horizonte de Keops: Una expedición al Antiguo Egipto

'Horizonte de Keops: Una expedición al Antiguo Egipto' es una nueva experiencia inmersiva de realidad virtual que llega a Madrid para trasladar a los visitantes 4.500 años atrás y recorrer la Gran Pirámide de Guiza desde dentro. La propuesta, desarrollada junto al egiptólogo Peter Der Manuelian y el equipo del Giza Project de la Universidad de Harvard, combina tecnología de última generación, recreaciones históricas y sonido envolvente para descubrir pasadizos ocultos, rituales faraónicos y la meseta de Giza con gran realismo. La experiencia, que ya ha superado los dos millones de visitantes en todo el mundo, puede disfrutarse en el Fever Hub Madrid.

Rita's Mirador

Grupo Autocines abrirá el próximo 30 de mayo Rita's Mirador, un nuevo espacio de ocio al aire libre situado en el Riyadh Air Metropolitano que combinará música en directo, gastronomía, coctelería y experiencias inmersivas todos los fines de semana. El recinto, con capacidad para 1.000 personas y vistas panorámicas de Madrid, aspira a convertirse en un nuevo punto de encuentro vinculado a los grandes eventos y conciertos del estadio, incluidos artistas internacionales como Bad Bunny. Con esta apertura, la compañía refuerza su expansión en el ocio experiencial y prevé superar los 14 millones de euros de facturación en 2026.

Foster's Hollywood busca a su "Chief BBQ Fun Officer"

Foster’s Hollywood ha lanzado junto a InfoJobs una original oferta para encontrar a su "Chief BBQ Fun Officer", una persona que podrá probar la nueva propuesta gastronómica "New American Barbecue" y vivir una experiencia completa alrededor de la auténtica barbacoa americana. El elegido recibirá 1.000 euros netos, un año de platos gratis, alojamiento y transporte, además de disfrutar junto a dos acompañantes de una degustación de la nueva carta, que incluye brisket ahumado, roasted chicken o entrecot Angus. Con esta campaña, la marca reivindica la barbacoa como un momento de ocio y disfrute compartido, más allá de cocinar para los demás.

Restaurantes para comer o cenar

Luigi's - temática retro

Luigi's es una nueva trattoria que acaba de abrir en el centro de Madrid con una propuesta que combina la cocina italiana tradicional con una estética inspirada en la nostalgia de los años 80 y 90. El restaurante apuesta por una experiencia inmersiva y colorida, con un interiorismo retro y platos elaborados con ingredientes de calidad, pastas frescas y pizzas de fermentación cuidada. Entre sus especialidades destacan la Burratina Affumicata y la Pizza Tropea, en una carta que busca unir sabor, creatividad y diversión para diferenciarse de la oferta italiana habitual de la capital.

Mes del atún en Quintoelemento

Ceviche Quintoelemento | Quintoelemento

Quintoelemento dedica durante el mes de mayo un menú especial al atún, en el que el chef Juan Suárez de Lezo explora distintas técnicas y cortes del túnido a través de influencias de la cocina japonesa y peruana. La propuesta incluye elaboraciones como ceviche, usuzukuri, nigiris o tartares, elaborados con atún procedente de lonjas como Barbate y trabajados desde una mirada contemporánea. Disponible solo de forma temporal, el menú apuesta por combinar producto, precisión técnica y narrativa gastronómica en una experiencia centrada en la versatilidad del pescado.

Nuevos platos Fratelli Figurato

Fratelli Figurato da la bienvenida a la temporada primavera-verano con una nueva selección de platos inspirados en los sabores más frescos y tradicionales del sur de Italia. Entre las novedades destacan propuestas como la Parmigiana di melanzane, los Ravioli capresi, la pasta al forno o la icónica Nerano en distintas versiones, además de recetas llenas de sabor como L'estate al Sud o La Partenope d'estate. Una carta pensada para disfrutar de la cocina napolitana más auténtica, con ingredientes de temporada y elaboraciones que invitan a compartir, descubrir nuevos sabores y dejarse llevar por el verano italiano sin salir de Madrid.

Tardeo de Ginos

Tardeos Ginos | Ginos

Ginos quiere convertir el tardeo en uno de los grandes planes del verano con una propuesta inspirada en el estilo de vida italiano y centrada en su nueva carta de cócteles y spritz. La cadena apuesta por bebidas como el Aperol Spritz, el Bellini 0,0 o versiones más originales como el Pomelo Appassionato Spritz y el Rebujito Spritz, pensadas para disfrutar de las tardes con amigos y alargar el ocio veraniego. Con esta iniciativa, la marca reivindica el auge del tardeo en España y lo fusiona con la tradición italiana del aperitivo para ofrecer una experiencia más social y desenfadada.