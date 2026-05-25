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El mapa de la Feria de Córdoba 2026 con todas las calles y casetas
La Feria de Córdoba 2026 ya llena de luz, música y ambiente festivo el recinto de El Arenal. Hasta el próximo 30 de mayo, cordobeses y visitantes podrán disfrutar de una de las ferias más abiertas y populares de Andalucía, con más de 80 casetas de acceso libre, flamenco, rebujito, atracciones y un amplio programa pensado para vivir el gran cierre del tradicional "Mayo Festivo" de la ciudad.
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La Feria de Córdoba 2026 dio el pistoletazo de salida el pasado viernes 22 de mayo y se celebrará hasta el próximo sábado 30 de mayo. Estas fiestas en honor a Nuestra Señora de la Salud se consideran el gran cierre del "Mayo Festivo" cordobés.
El encendido del alumbrado y los fuegos artificiales tuvieron lugar el pasado viernes 22 de mayo a las 22:00 y la Feria se celebra oficialmente en el Recinto Ferial de El Arenal, junto al Guadalquivir, donde también está la Calle del Infierno con las atracciones.
El mapa con todas las calles y casetas
En Córdoba prácticamente todas las casetas tienen entrada libre. No necesitas invitación ni ser socio. Eso la convierte en una de las ferias más abiertas y fáciles de disfrutar para visitantes.
El Real de la Feria está en El Arenal, a unos 20-25 minutos andando del centro histórico. Este año hay entorno a unas 80 casetas, distribuidas en varias calles temáticas, como la calle Medina Azahara o la calle Mezquita.
Además, en el mapa también está muy marcada la zona de atracciones (Calle del Infierno) y los lugares de los aparcamientos, taxis y autobuses lanzadera, entre otros.
En el Recinto Ferial puedes encontrar música flamenca, sevillanas, paseos de caballos y enganches, tapeo y rebujitos, DJs y, sobre todo, un ambiente familiar que hace que sea mucho más divertida.
En cuanto a la música, este año se ha establecido un tramo de 13:00 a 17:00 horas de música tradicional para reforzar el ambiente clásico andaluz. Además, el horario del recinto ferial suele ser desde mediodía hasta la madrugada (aproximadamente hasta las 05:00 horas entre semana y hasta las 06:00 en fines de semana).
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