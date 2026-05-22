El mapa de la Feria del Libro de Madrid 2026 con todas las casetas: cómo llegar

Este año la Feria del Libro de Madrid 2026 se celebra del 29 de mayo al 14 de junio en el Parque de El Retiro y, como cada año, miles de visitantes se acercarán para recorrer sus casetas, asistir a firmas de autores y descubrir las últimas novedades literarias. Para que no te pierdas nada, ya está disponible el plano oficial con la ubicación de todas las casetas, pabellones y espacios culturales de esta edición.

El recorrido principal vuelve a situarse en el Paseo de Coches del Retiro, donde se distribuyen más de 400 casetas organizadas por bloques. El mapa también señala los espacios de firmas, pabellones temáticos, zonas infantiles, puntos de información, restauración y accesos principales al recinto.

Entre los espacios destacados de este año aparecen el Pabellón Infantil, el Pabellón Europa, el Pabellón de la Comunidad de Madrid o la Plaza de la Ciencia y las Universidades. Además, habrá zonas especiales para firmas como los espacios Magnolio, Madroño, Tejo o Roble.

Cómo llegar a la Feria del Libro de Madrid

La Feria se celebra en pleno Parque de El Retiro, por lo que cuenta con múltiples accesos y está muy bien conectada en transporte público.

Metro

Las estaciones más cercanas son:

Retiro (Línea 2)

Ibiza (Línea 9)

Príncipe de Vergara (Líneas 2 y 9)

Atocha (Línea 1)

Autobús

También puedes llegar fácilmente en varias líneas de la EMT que paran cerca del parque, especialmente en las zonas de Menéndez Pelayo, Alcalá y O'Donnell.

Cercanías

La estación de Atocha-Cercanías se encuentra a unos minutos caminando del recinto.

Dónde están las casetas

Las casetas están repartidas en distintos bloques numerados. Los primeros bloques (1 al 20) se sitúan en la zona más cercana a la Plaza de la Independencia, mientras que los bloques 21 al 31 ocupan la parte más próxima a la Puerta de Granada y Florida Park.

El plano también identifica servicios como:

Puntos de información

Zonas de descanso

Restaurantes y cafeterías

Ambulancia

Carga solar para móviles

Oficinas de organización

Antes de ir, lo más recomendable es consultar el mapa oficial para localizar rápidamente las casetas de tus editoriales favoritas o las firmas de autores que quieras visitar.