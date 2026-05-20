El pueblo de Málaga conocido como "la aldea azul" por el color de las fachadas de sus casas

Júzcar, en la provincia de Málaga, es conocido como la "Aldea Azul" por el intenso color azul que cubre las fachadas de todas sus casas y edificios. Este pequeño pueblo de la Serranía de Ronda se convirtió en uno de los destinos más curiosos de España gracias a su imagen completamente teñida de azul.

Su fama llegó en 2011, cuando fue transformado para promocionar la película de Los Pitufos, con murales, figuras y decoración inspirada en estos personajes. Aunque con el paso de los años los murales y la temática oficial desaparecieron, Júzcar decidió mantener el color azul que lo hizo mundialmente conocido y hoy sigue atrayendo a miles de visitantes.