El mapa con los pueblos más populares de cada región de Italia

Italia, junto con Francia y Portugal, se mantiene como uno de los destinos internacionales preferidos por los españoles, según datos de Eurostat. Pero más allá de iconos como Roma o Venecia, crece el interés por descubrir una faceta distinta del país, marcada por pequeños pueblos con identidad propia y propuestas que se alejan de las rutas habituales.

Desde paseos en barco con encanto y arquitectura histórica hasta rutas de senderismo en la montaña o teleféricos que superan los 3.000 metros de altitud, estos destinos ofrecen experiencias para todo tipo de viajeros: tanto locales como internacionales, ya sea para escapadas de fin de semana, viajes por carretera o estancias más prolongadas.

En este contexto, TUI Musement, líder en tours y actividades, ha elaborado un mapa con los tres pueblos más populares de cada región italiana. La selección se basa en el análisis del volumen de búsquedas en Google relacionadas con qué ver en destinos locales, considerando únicamente municipios de menos de 10.000 habitantes.

El mapa con los pueblos más populares de Italia | TUI Musement

De norte a sur y de este a oeste, la infografía traza un recorrido por una Italia que invita a viajar sin prisas, con pequeñas localidades que combinan paisaje, patrimonio y experiencias. Entre los destinos que generan mayor interés figuran enclaves costeros como Positano, una de las joyas de la Costa Amalfitana, donde es posible recorrer la costa en barco y descubrir sus calas desde el mar; Portofino en Liguria, conocido por su puerto y sus rutas panorámicas; o Bosa, en Cerdeña, con su característico casco histórico de casas de colores junto al río Temo.

Para quienes prefieren paisajes lacustres, en el norte del país se concentran varias de las localidades más buscadas. Bellagio, a orillas del lago de Como, destaca por sus jardines y sus vistas; Sirmione, en lago de Garda, combina patrimonio histórico y aguas termales; mientras que Stresa, en el lago Maggiore, es el punto de partida ideal para visitar en barco las islas Borromeas.

La naturaleza y las actividades al aire libre también tienen un peso importante en la selección. Entre las localidades de montaña más buscadas destaca San Candido, en Trentino-Alto Adigio, que permite acceder a rutas en Los Dolomitas. Courmayeur, considerada una joya de los Alpes italianos, a los pies del Mont Blanc, es uno de los destinos de referencia, con propuestas que van desde el senderismo hasta experiencias panorámicas como el Skyway Monte Bianco, el teleférico que asciende hasta Punta Helbronner, a 3.466 metros de altitud.

Los pueblos con historia tampoco faltan en el mapa elaborado por TUI Musement. Localidades como San Gimigniano, conocida por sus torres medievales, o Volterra, con su herencia etrusca, siguen despertando el interés de quienes buscan destinos con identidad y patrimonio bien conservado.

Más allá de las grandes ciudades culturales y los destinos de playa más populares, el estudio pone en valor una Italia diversa, accesible y rica en propuestas para todo tipo de viajeros. Gracias a su cercanía y a la amplia oferta de vuelos desde España, el país se presenta como una opción ideal para escapadas cortas durante todo el año, combinando cultura, naturaleza y experiencias a medida.