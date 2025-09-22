Halloween en PortAventura 2025: Espectáculos, pasajes del terror, desfiles y todo lo que necesitas saber

Halloween ha evolucionado de ser una simple noche de disfraces a consolidarse como una de las grandes citas de ocio del año. Recientemente te contábamos todo lo que tienen preparado en Disneyland Paris para la época más terrorífica del año y ahora te hablamos de lo que han organizado en PortAventura, uno de los parques temáticos más populares de España y de Europa.

Cada año, miles de visitantes buscan experiencias que fusionen emoción, miedo y diversión en escenarios únicos. En este contexto, PortAventura World se erige como epicentro europeo de la celebración, con un universo inmersivo donde el entretenimiento temático alcanza su máxima expresión.

Del 20 de septiembre al 11 de noviembre, el resort se transforma en un escenario único con estrenos para todos los públicos, una ambientación renovada en cada rincón del parque, personajes sorprendentes y una oferta de terror y diversión diseñada para todos los niveles de valentía.

Entre las principales novedades destaca el estreno de 1,2,3… ¡Ya es Halloween!, un espectáculo familiar original que une al Conde Draco y los personajes de Sesame Street™ en una historia mágica de música, humor y amistad. Podrá disfrutarse desde el 21 de septiembre en el área infantil de SésamoAventura.

También se estrena Halloween Birthday Parade, un desfile que recoge el legado del espectáculo del 30º aniversario con carrozas tematizadas, un nuevo jingle y una coreografía final que despide cada día con una explosión de energía y color en Mediterrània.

Pasaje del terror La Leyenda del Rey Caníbal de PortAventura | PortAventura

Y para los amantes del miedo, el resort mantendrá su oferta de pasajes del terror con títulos como La Leyenda del Rey Caníbal, La Isla Maldita, REC® Experience, La Muerte Viva y la Scare Zone La Maldición del Emperador, repartidos por diferentes áreas del parque; además de los distintos espectáculos que se transforman para la ocasión, como West Blood Frenzy y Vampires en Far West, o Halloween Factory en el Gran Teatre Imperial de China, este año con nuevos números acrobáticos. Una oferta que combina experiencias para quienes se inician en el miedo con propuestas diseñadas para desafiar a los más valientes.

La tematización envolverá cada rincón del parque con decorados sorprendentes, personajes de calle y encuentros fotográficos únicos. La experiencia se completa con menús temáticos en los restaurantes, productos exclusivos en tiendas y horarios ampliados en los días clave de la temporada.

Este año, la temporada de Halloween se prolonga dos díasmás respecto a 2024 coincidiendo con el puente de la celebración del armisticio en Francia. Una apuesta que refuerza la proyección internacional de PortAventura World y consolida Halloween como la gran cita del otoño europeo, donde el miedo se convierte en una aventura inolvidable.