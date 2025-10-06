Una joven cuenta lo que NUNCA volvería a hacer en los hoteles después de trabajar en el servicio de limpieza: "Me dan asco"

Cuando estás planificando un viaje no solo es importante el destino que has elegido o cómo llegar a él (en avión, tren o coche), sino también el alojamiento en el que te vas a quedar. En muchas ocasiones, en Viajestic, hemos recogido testimonios de expertos en viajes, como por ejemplo, el que revela el número de habitación de hotel que NUNCA tienes que pedir.

Ahora, la joven Danna Littlewall (@imdannalittlewall) ha publicado un vídeo en TikTok contando las cosas que NUNCA volvería a hacer en los hoteles después de haber trabajado en la limpieza durante años: "Trabajé en 3 hoteles diferentes, una cadena grande que conocen y está en todo el mundo, una cadena que está en Reino Unido, Irlanda y Holanda creo, y uno local que pertenece a una cadena más grande".

"La primera es nunca volver a usar los vasos que están en los baños", dice la joven. "Esos vasos se limpian con el mismo trapo que el baño, como las tuberías o las tazas del servicio y con el spray para limpiar espejos", asegura que es lo que les mandan.

"Número dos, tiro las almohadas decorativas, esas almohadas no se lavan. Las blancas sí, cambiamos fundas, sábanas, con cada cliente. Las de colores no, se reúsa con todos los clientes", comenta la joven.

"Y por último, nunca caminen descalzos o en medias si el hotel tiene alfombra. Esas alfombras no se lavan, agradezcan si se aspiran", aconseja Danna sobre las moquetas o alfombras de los hoteles. En la descripción del vídeo, la joven ha querido aclara que no está diciendo que en "todos sea así, pero a mí ya me quedo un trauma".